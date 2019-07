Les Allemands s’impliquent dans la gestion des déchets en Algérie. Dans le cadre d’une coopération algéro-allemande, une quinzaine de responsables au sein des institutions nationales intervenant dans la gestion des déchets, suivront prochainement une formation au niveau du CET de Hassi Bounif (Oran), a indiqué l’APS. «Cette formation vise à optimiser le fonctionnement des centres d’enfouissement technique au niveau national», ont indiqué les organisateurs. Elle clôturera un cycle de formation au profit de cadres d’institutions et organismes intervenant dans la gestion des déchets, les centres d’enfouissement technique (CET) notamment. Pour revenir un peu sur l’état des lieux de la gestion des CET en Algérie, il faut d’abord rappeler que le tri sélectif n’est toujours pas à son meilleur niveau. Les décharges sauvages demeurent un problème. Pourtant, les centres d’enfouissement technique, cette méthode qui consiste à stocker les déchets ultimes dans des installations, c’est-à-dire où sont enfouies des déchets non valorisables, a été introduite depuis un moment maintenant. Mais aujourd’hui, on se retrouve avec des CET dont la quasi-totalité est arrivée à saturation dépassant ainsi un niveau de 90%. Des signalements sont enregistrés régulièrement à cet effet, au niveau des différentes wilayas où sont installés ces CET. En tout, l’Algérie dispose de 91 centres d’enfouissement techniques opérationnels dont

73 sont saturés. Par ailleurs, le pays dispose également de 14 centres de tri, 82 décharges contrôlées et l’installation de 33 zones de gravats. Par conséquent, cette formation peut avoir un apport bénéfique susceptible d’améliorer la gestion des déchets en Algérie. Le cycle de formation a été enclenché au début de l’année dans le cadre du projet de coopération bilatérale intitulé «Gestion des déchets et économie circulaire», a expliqué Mme Chellal, directrice de l’Epic CET Oran. « Il s’agit d’un projet de coopération entre le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et de l’agence allemande de coopération GIZ ». La même source a indiqué que le CET de Hassi Bounif a été sélectionné comme site pilote, La formation, prévue au mois de septembre prochain, réunira des responsables des institutions publiques intervenant dans la gestion des déchets, notamment les gestionnaires de CET des différentes régions du pays, a-t-elle précisé. Dans cette dynamique, sept autres groupes de responsables du même profil ont été formés, depuis le début de l’année en cours. «La finalité du projet étant de faire un état des lieux des CET, d’identifier les manques et les problèmes et surtout proposer des solutions pour optimiser le fonctionnement de ces derniers», précise-t-on encore. «Beaucoup de choses peuvent être améliorées», a souligné la responsable, ajoutant que la valorisation des déchets consiste un volume important de ce projet. Pour rappel le CET de Hassi Bounif a été retenu comme site de référence national en début de l’année en cours. Un nouveau statut qui lui permet de «consolider la formation des acteurs de la gestion des déchets d’autres wilayas du pays».