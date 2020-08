Après 3 ans passés à représenter son pays les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur John Desrocher, quitte l'Algérie. C'est ce qu'il a annoncé à quelques jours de son départ d'Algérie. C'est probablement Guatam Rana (chef de mission adjoint), qui assurera l'intérim jusqu'à la nomination du successeur de John Desrocher. Très présents sur les réseaux sociaux, John Desrocher et sa femme ont aussitôt fait leur rapprochement avec les citoyens algériens. D'ailleurs, après avoir pris ses fonctions en remplacement de Joan Polaschik, Desrocher a choisi sa première sortie pour visiter la ville de Tipasa où il a profité des paysages féeriques et des ruines romaines de cette ville côtière, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Rose était, elle, l'ambassadrice de... «la destination Algérie». Elle proposait à ses abonnés sur les réseaux sociaux de beaux sites qui méritent d'être visités, à l'instar de la casbah d'Alger, Constantine, Timimoun, Tamanrasset, Alger, Oran et Ghardaïa. Dans ses publications, Karen Rose prenait toujours le soin de présenter les différentes villes algériennes qu'elle a visitées à travers des images, des vidéos ou des récits empreints de culture et d'émerveillement. Elle mettait aussi en avant l'artisanat local, en présentant des oeuvres proposées par les artisans locaux. Leurs messages sont abondamment commentés par des internautes nationaux et étrangers qui se félicitent des expériences de voyages et témoignages touristiques que véhiculent le diplomate américain et son épouse sur l'Algérie. C'est en tenue amazighe que Rose, souhaitait aux Algériens. «Assegwas Ameggaz,» à l'occasion de Yennayer. Le couple a également supporté les Verts durant la coupe d'Afrique des nations. John et Rose apparaissaient sur une vidéo postée la veille du match final, en dansant sur l'air de «Chaâb Yourid la coupe d'Afrique» (on veut la coupe d'Afrique). Avant de lâcher: «Allez les Verts» en arabe, puis en anglais. Après la victoire de l'Algérie face au Sénégal, John et Rose ont partagé la joie des Algériens en mettant en ligne un clip dans lequel ils félicitaient l'Algérie et les Fennecs, pour la victoire.