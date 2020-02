La rencontre avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Belaev, s’est focalisée sur l’essentiel qui a trait aux relations algéro-russes, et aussi la situation au niveau international et ses retombées sur le monde en général.

A l’occasion de la Journée de la diplomatie, le 10 février, et les préparatifs de la célébration de la victoire de l’ex-Union soviétique sur le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, l’ambassadeur Igor Belaev a exprimé la position de la Fédération de Russie par rapport à la situation qui prévaut en Algérie en soulignant à ce propos que «la Russie salue avec admiration le déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre de l’année écoulée, en Algérie. La Russie soutient le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune dans sa nouvelle démarche de réformes politiques, économiques et sociales», a-t-il asséné.

La Russie à travers son ambassadeur en Algérie salue et soutient l’approche algérienne quant à la résolution de la crise libyenne. Dans ce sens, l’ambassadeur de la Fédération de Russie a indiqué que «nous suivons les efforts que déploie l’Algérie dans le règlement politique de la crise libyenne. L’initiative du président Abdelmadjid Tebboune est saluée par la Russie, surtout celle qui a réuni les voisins de la Libye autour d’une table pour trouver une solution au niveau régional», a-t-il précisé.

La Russie partage la démarche algérienne qui consiste à trouver une solution politique à la crise libyenne sans l’intervention et l’ingérence des puissances étrangères qui ne visent qu’à diviser davantage le peuple libyen et soutirer sa richesse pétrolière et gazière.

L’épidémie qui frappe la Chine, à savoir le coronavirus, a été aussi soulevée lors du point de presse. L’ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Belaev a répondu par rapport à notre question qui consistait à faire le lien entre la guerre bactériologique et la propagation de cette maladie, surtout que la Chine occupe un rôle prépondérant dans l’échiquier international en tant que puissance économique. A ce propos, l’ambassadeur russe a souligné qu’«il y a plusieurs thèses qui se confrontent par rapport à cette épidémie de coronavirus. Mais comme je ne suis pas quelqu’un qui a fait de la biologie, je ne saurai avoir une réponse aussi ample et précise à ce propos», a-t-il souligné.

Quant à l’événement qui s’impose maintenant au niveau international, à savoir «l’accord du siècle», qui a trait au problème crucial qui perdure en Moyen-Orient, la question palestinienne en l’occurrence. La Russie par la voix de son ambassadeur en Algérie a exprimé sa position vertement en considérant que «avec la démarche qui est menée par le président américain Donald Trump, la question palestinienne risque de créer une situation d’escalade dans la région du Moyen-Orient. L’accord qui est connu communément sous l’appellation de «l’accord du siècle» pourrait

engendrer des actes d’extrémisme et aggravera la solution de la question palestinienne et chamboulera la région du Moyen-Orient. La solution réside dans les résolutions de l’ONU qui stipulent l’application des accords de 1967», a-t-il rappelé.

Pour la Russie, les mécanismes de «la solution de la question palestinienne existent, ceux qui entravent l’issue, ce sont bien les Etats-Unis», a-t-il martelé.

D’ailleurs, dans le même sillage qui a trait à la paix et à la sécurité dans le monde, l’ambassadeur russe en Algérie avait affirmé que «le président Poutine vient d’entamer une démarche consistant à faire réunir les cinq leaders membres du Conseil du sécurité pour aborder les questions clés qui taraudent les relations internationales. Il y a la Chine et la France qui viennent d’accepter l’invitation du président Poutine. Il reste l’accord de la Grande-Bretagne et les Etats-Unis», et d’ajouter dans le même sens «vous pouvez déduire qui est responsable de la détérioration des relations dans le monde et celui qui menace la stabilité, la paix et la sécurité internationales», s’est-il interrogé.

L’ambassadeur russe en Algérie a réitéré la position de son pays quant aux relations fondées sur la réciprocité et le respect de la légalité internationale et la non-ingérence dans les affaires internes des Etats.