Contrairement à ce que tout le monde craignait, la journée d'hier, premier jour de la rentrée scolaire n'a pas été marquée par un retour des embouteillages. La circulation était en effet fluide, à Alger comme dans d'autres wilayas du pays. Un constat qui a réduit l'angoisse de la rentrée! Tous les regards étaient, en effet, braqués, hier, sur le déroulement du premier jour de la rentrée scolaire. Les Algériens en général et les parents d'élèves en particulier étaient branchés sur cette reprise qui s'est déroulée sur fond de prudence sanitaire.

C'est avec une boule à l'estomac que plusieurs parents d'élèves ont, hier, attendu leurs enfants à la sortie des écoles primaires. Leurs interrogations étaient nombreuses face à la capacité de leurs enfants de respecter et s'adapter aux mesures du protocole sanitaire mis en place pour les accueillir. Les listes des groupes d'élèves étaient affichées à l'extérieur des écoles primaires. Cela n'a pas suffi pour répondre aux interrogations des parents. Les horaires décalés étaient la nouvelle donne qui revenait sur toutes les bouches. Les parents croisés, hier, dans la capitale, se disaient «inquiets» sur la scolarité de leurs enfants, notamment dans les écoles où il y a nécessité de programmer le partage d'une seule classe en trois groupes. «Cela se pose comme un vrai problème du fait que le premier groupe rejoindra l'école durant toute une journée, le second durant le lendemain et le 3e le surlendemain», nous ont indiqué plusieurs parents d'élèves interrogés lors d'une virée effectuée dans plusieurs communes de la capitale.

En attendant de voir de quoi sera faite la journée d'aujourd'hui, la vie a repris depuis, hier, son cours, doucement, mais sûrement. Le rythme grouillant et les pas pressants, les écoliers concernés par la reprise, convergeaient vers les établissements scolaires pour marquer leur retour. En famille pour certains et solitaires pour d'autres, les chérubins semblaient être heureux de rejoindre les bancs des écoles. En fait, pas tous! Des larmes coulant des yeux des chérubins durant leur premier contact avec l'école faisaient également partie de l'ambiance. Néanmoins, il est clair qu'ils seront lancés au fur et à mesure dans le bain. La joie des retrouvailles «en mode coronavirus» a également marqué le premier jour de la rentrée. Le respect de la fameuse mesure de distanciation sociale était de mise, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs des établissements scolaires désinfectés, pour accueillir les premiers groupes d'élèves concernés. La première leçon dispensée à leur adresse était unifiée: «La discipline à suivre dans l'école face à l'ennemi invisible.» Un cours dont les grandes lignes sont déjà bien connues par les élèves. Chose affirmée par des écoliers interrogés qui nous ont indiqué que, «les consignes à suivre pour éviter de choper le virus et transmettre le Covid-19 aux autres personnes sont claires».