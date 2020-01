Le projet d’aménagement de Oued Oukrif, situé au coeur de la ville de Saïda sera réceptionné au deuxième trimestre 2020, a-t-on appris du directeur des travaux publics. Si Belkheir Khaled Benwalid a indiqué que les autorités locales misent sur ce projet «important» après sa mise en service pour changer le centre-ville et améliorer son aspect esthétique, surtout qu’il s’agit d’un ouvrage d’art situé au milieu de la ville. Le même projet contribuera également à faciliter et désengorger la circulation au centre-ville et à créer de nouveaux accès aux cités du chef-lieu de wilaya, a-t-il souligné. Les gros œuvres de ce projet, lancés au début 2016, ont été achevés fin 2019 avec la réalisation de deux trémies à partir de l’axe du rond-point limitrophe de l’ancienne mosquée du centre-ville, à 354 mètres de l’hôpital Ahmed-Medeghri, en plus du raccordement aux canalisations souterraines d’assainissement et la pose de poteaux d’éclairage public utilisant la technologie «LED». Les travaux de la deuxième partie de ce projet, qui seront lancés au mois de janvier courant, portent sur la réalisation d’un parking de cinq étages d’une capacité d’accueil de 1 864 véhicules, de commerces, d’espaces verts et d’aires de jeux pour les enfants.