Au vu de la situation prévalant depuis plusieurs mois, notamment au chef-lieu de la commune d'Annaba, le temps n'est plus aux mesures devant être prises pour lutter contre cette situation sociale. Aujourd'hui, les interrogations ont trait à un «pourquoi aussi multidimensionnel que pluridisciplinaire»

C'est à se demander, en clair, où sont passés les commis censés être en charge de préserver la sécurité des personnes, des biens, la sérénité de la vie sociale et, surtout, oeuvrer à un cadre de vie approprié au statut d'Annaba. Malheureusement, la situation va de mal en pis. De la dégradation du cadre de vie, à la recrudescence de la criminalité et à la vente de psychotropes en passant par l'anarchie de l'informel, c'est l'illégalité qui trône à tous les niveaux. Autrefois dite la «Coquette», Annaba offre aujourd'hui, un décor hideux, voire repoussant. Les insalubrités baignent dans tous les quartiers, auxquels s'ajoutent les routes défoncées. Pis encore, le retour de l'informel a occasionné une anarchie indescriptible.

Au-delà, c'est le squat des trottoirs par les bandes de dealers. Ces derniers, qui au vu et au su de tous, s'adonnent à la vente des psychotropes et de kif, sans pour autant oublier de signaler le retour en force des agressions et des vols à la tire. Il suffit de faire une virée aux urgences du CHU Ibn Rochd, pour constater, le nombre de victimes tailladées ou blessées, chaque jour, à l'arme blanche.

C'est à se demander quel était le péché de cette ville, pour la laisser livrée à un tel sort, pour ne pas dire à elle-même.

Depuis plusieurs mois, le malaise des populations est plus que perceptible. Tout un chacun se demande «qui fait quoi?» mais surtout «où sont passés les responsables chacun en dans son domaine?» Pourquoi cette clochardisation galopante de la ville d'Annaba? Il faut dire que, la métropolisation qu'a connue Annaba depuis la dernière décennie a créé une hypertrophie urbaine, qui échappe à tout contrôle. Et pourtant, il y a moins d'un an, il faisait bon vivre dans cette wilaya accueillante...

Au moment où les habitants endurent l'amertume des incessants désagréments occasionnés par l'illégalité de certains faits, transformés par l'indifférence et le laisser-aller des uns et des autres, en «phénomènes sociaux». Situation plaçant Annaba à la croisée des chemins, pendant que ses responsables s'engagent «à faire dans le pire», dans une propagande, par le fait du reniement des principes. Des principes sur lesquels les électeurs ont misé pour choisir leurs élus, afin qu'ils prennent en charge, selon leurs prérogatives, l'environnement quotidien du commun des mortels.

Des principes sur lesquels se sont également basées les nominations de responsables d'institutions, au niveau local. Or, le constat choquant de la situation à Annaba, de par «la démission de ses gestionnaires», a donné lieu à un système de valeurs anarchiques. Un système où la confrontation du discours et de la pratique de gestion reflète ce fait d'indifférence et de laxisme. Aujourd'hui, les populations annabies lancent un appel à ceux qui veulent bien entendre, pour sauver Annaba de l'emprise de l'insécurité, l'anarchie entre autres désagréments cautionnés par l'excès d'indifférence.