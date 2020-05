L'Association nationale des commerçants et artisans (Anca) a par la voix de son président, El Hadj Tahar Boulenouar appelé, de nouveau, au retour de «certaines» activités économiques, à l'exemple de celles relevant du secteur de l'artisanat et des services. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié, hier, sur sa page Facebook qui mentionne que «le retour des activités économiques ne contredit ni la mesure du confinement ni le respect des mesures de prévention». La proposition de Boulenouar est, faut-il, le noter en rapport avec la précarité de certaines activités commerciales, comme les coiffeurs et les artisans qui ont «raté» cette année la période de l'Aïd, période où ils font habituellement d'importants chiffres d'affaires. Cet appel n'est pas la première du genre. En effet, Boulenouar en avait déjà émis un, et les autorités avaient donné, à l'époque, une suite favorable à son appel, -la dernière réouverture de certains commerces-. En attendant «le plan de déconfinement», pour l'Anca il devient indispensable d'envisager cette proposition, qui «vise la préservation des emplois et de protéger les entreprises qui se retrouvent en difficulté en cette période de confinement», a-t-on pu lire dans le communiqué. Par ailleurs, il est mentionné dans ce dernier que l'Anca appelle les ateliers de couture, à se lancer, à partir de juin 2020, dans la fabrication de masques, avec possibilité de vente directe, ainsi que dans les magasins agréés, à condition que ces masques soient conformes aux normes requises, au prix approprié et moyen de 30 dinars. L'Association appelle également à poursuivre la sensibilisation dans toutes les wilayas contre la propagation du coronavirus (Covid-19), respecter les mesures de prévention, notamment le port de masques et la distanciation sociale, et continuer à coopérer avec les instances officielles et les associations de la société civile.