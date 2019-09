L’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Oran, Salah Nouaceri, a été incarcéré à la prison de Sidi Bel-Abbès, selon des sites électroniques. Limogé le 9 juillet 2018 après des soupçons sur son implication dans l’affaire des 701 kg de cocaïne plus connue comme l’affaire Kamel El Bouchi, Salah Nouaceri avait été arrêté le 15 août dernier pour enrichissement illicite et pillage de l’immobilier. Cette arrestation est intervenue lors d’une vague d’interpellations opérées à Oran. Les éléments de la police judiciaire avaient alors arrêté le colonel à la retraite Yamni Hamel, frère de l’ancien Dgsn, Abdelghani Hamel. Le colonel est soupçonné d’enrichissement illicite et de pillage de l’immobilier à Oran. Juste avant, ils avaient procédé à l’arrestation de l’ex-chef de sûreté de la wilaya et contrôleur de la police, ainsi que du maire d’Es-Sénia. Dans la commune d’El Kerma, un élu, le commissaire et un député RND ont également été interpellés. Le directeur de l’agence foncière d’Oran, des cadres de la wilaya d’Oran et des hommes d’affaires ont aussi été appréhendés alors qu’ils tentaient de quitter le pays, à en croire la presse locale. Selon certaines indiscrétions, c’est suite aux aveux du directeur de l’agence foncière de la wilaya que des perquisitions ont été opérées dans plusieurs demeures. Selon certaines sources, l’ex-chef de sûreté d’Oran se retrouve à la tête d’une fortune évaluée à 100 milliards de centimes, somme amassée durant ces 5 dernières années.