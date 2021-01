L'ancien ministre du Commerce sous le gouvernement Hamrouche, le docteur Smail Gouméziane, est décédé mardi à Paris, à l'âge de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Après avoir occupé des postes de direction au ministère des Industries légères et assuré la direction générale de deux entreprises nationales de l'agroalimentaire, il a été secrétaire général du ministère de l'Industrie lourde, puis ministre du Commerce, sous le gouvernement de Mouloud Hamrouche (1989-1991). Professeur et maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, il y a enseigné l'économie du développement et les relations internationales, et dirigé plusieurs thèses. Il a été, par la suite, professeur associé à l'ISM (Institut supérieur de management) de Dakar, au Sénégal. Le défunt est l'auteur de plusieurs publications dont «L'Algérie et le nouveau siècle» (Edif2000 et Non-Lieu, Alger et Paris 2013), «Algérie, l'histoire en héritage» (Edif2000 et Non-Lieu, Alger et Paris 2011) et «Ibn Khaldoun, un génie maghrébin (Edif2000 et Non Lieu, Alger et Paris 2006). En cette triste circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Le Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis.