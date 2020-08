L'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, a été arrêté en Turquie et rapatrié en Algérie. «Sur ordre du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en coordination entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l'adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi aux autorités. Il comparaîtra devant le juge d'instruction militaire lundi», rapporte l'APS citant les services de sécurité. L'opération a été menée par des éléments de la direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi). Selon ce que rapporte d'autres médias, le sous-officier en question était en fuite en Turquie. Repéré par les services secrets algériens, il se trouvait à Istanbul. Les mêmes sources qui informent également que le sous-officier a réussi à sortir d'Algérie, grâce à l'aide de l'ancien patron de la Dgsi, Wassini Bouazza, actuellement en prison. Le sous-officier, dont la proximité avec Ghali Beleksir, ancien commandant de la Gendarmerie nationale, aujourd'hui en fuite, est établie, avait quitté le territoire national le 5 mars dernier, avec sa femme et ses deux enfants, via l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, rapportent les mêmes sources. On pense aussi que Wassini Bouazza devra répondre se sa complicité dans cette sortie illégale du territoire national.

Les chaînes de télévision Ennahar et El Hayat soutiennent qu'une très grave accusation a été retenue contre l'indélicat sous-officier. Il a, en effet, été découvert qu'il cherchait à obtenir la nationalité turque contre des documents qu'il aurait subtilisés du ministère de la Défense. Une information difficile à confirmer ou à infirmer, compte tenu de la sensibilité du sujet, mais l'enquête déterminera l'ampleur du préjudice que le fuyard allait faire subir au pays. Pour l'heure, il est retenu contre lui, un abus de fonction dans le but d'acquérir illégalement des propriétés foncières en Algérie et à l'étranger. Il est accusé de détournement de fonds et de fuite de documents et des informations secrètes du ministère de la Défense. Les éléments de la Dgsi ont des preuves qu'il est entré en contact avec des individus en fuite à l'étranger dans le but de diffuser lesdits documents secrets. Il était en contact avec des officiers à la retraite établis à l'étranger, avec qui, il avait l'intention de diffuser les secrets subtilisés au ministère de la Défense. Tout le réseau opérant autour de B.G à l'intérieur du pays, a été démantelé et ses membres traduits devant la justice. Cette opération réussie de bout en bout, traduit l'efficacité des éléments de la Dgsi et met en évidence tout le respect et la coopération qui existe entre l'Algérie et la Turquie dans un domaine, pour le moins, délicat.