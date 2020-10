Ils étaient tout beaux, les millions d'écoliers qui ont repris, hier, le chemin de l'école. Et même si leurs visages angéliques étaient masqués, dans ce contexte inédit de pandémie, il était possible de percevoir les nombreux sourires qui s'y dessinaient. Les enfants et après des vacances forcés de plus de 8 mois, étaient heureux de retrouver l'ambiance des classes et de renouer avec leurs camarades. Mais autant les bambins étaient joyeux, autant leurs parents étaient anxieux. Ces derniers soulagés de voir leurs enfants enfin retrouver les bancs de l'école, appréhendent cependant ce retour en classe surtout avec la nouvelle augmentation des cas recensés depuis une semaine. Malgré les nouvelles mesures prises par le ministère de l'Education et les strictes consignes du ministère de la Santé, de nombreux parents s'inquiètent toujours pour leurs enfants. Compréhensible, car en cette période de rebond épidémique, les risques de transmission sont dans toutes les têtes. Cependant, un retour à la normale s'impose non seulement pour l'école, mais pour toutes les autres activités du quotidien. La prévention doit, de ce fait, primer, mais il ne s'agit pas de sombrer dans la panique! Car, le gouvernement qui lutte farouchement contre la pandémie, depuis l'apparition du virus en mars dernier, a réussi à modérer sa propagation. Les décisions, certes, coûteuses, mais radicales qui ont été prises ont permis à l'Algérie de «gagner» la bataille contre le Covid-19. Et même s'il est vrai que la guerre menée par le monde entier contre ce virus n'est toujours pas finie, il est vrai aussi que la stratégie adoptée en Algérie a porté ses fruits. C'est dire qu'il n'est peut-être pas hasardeux de continuer à faire confiance dans les décisions prises par les autorités. Car, de l'engagement propre du président de la République, la santé du citoyen constitue une priorité absolue. Faut-il rappeler qu' Abdelmadjid Tebboune avait annoncé qu'il ne prendrait pas seul la décision d'ouvrir les écoles, mais en concertation avec le Comité scientifique et les médecins. «Je ne prendrai pas seul la décision d'ouvrir les écoles, et cette décision ne sera pas autoritaire, mais prise de concert avec les médecins algériens et le Comité scientifique national qui assumera ses responsabilités», avait indiqué le chef de l'Etat, en septembre dernier. Et ce sont justement les experts scientifiques qui, rassurants, ont appelé à la reprise de l'enseignement. Le professeur Riad Mehyaoui, un des membres du Comité scientifique de suivi du Covid-19, a d'ailleurs tranquillisé en soutenant «nous avons répondu de façon précise à tous les scénarios et à tous les cas de figure pour arrêter la propagation du virus en milieu scolaire». Il recommande, cependant, une application stricte des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port du masque. Il s'agit là du protocole sanitaire élaboré entre le Comité scientifique et le ministère de l'Éducation qui prévoit, notamment un nettoyage régulier des établissements éducatifs, leur aménagement de manière à appliquer les règles de distanciation physique, mais aussi le port obligatoire du masque et la prise de température à l'entrée des établissements. Et pour assurer l'application du protocole, l'école a adopté un plan exceptionnel qui prévoit un système de double vacation ou encore l'adoption du travail par alternance tous les deux jours. Certes, le nouveau système qui fait que les enfants devront rester un jour sur deux à la maison, sera un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent, mais il s'agit là de dispositions bien réfléchies visant à garantir une rentrée avec un moindre risque. Ce test de la rentrée peut réellement être gagné, mais non sans la participation de tous les acteurs, à savoir les écoles, les parents et les élèves. Car même si l'Algérie connaît une recrudescence des contaminations depuis une semaine, «on doit vivre avec le Covid-19 car ce n'est pas demain qu'il va partir» comme le déclarent les scientifiques.