Il avance tel un rouleau compresseur. Si ce n'est pas encore l'affolement, il n'empêche que les Algériens de plus en plus inquiets de l'ampleur prise par le coronavirus, s'interrogent sur l'éventualité de sa propagation à travers le territoire national. Un premier cas a été enregistré. Il indique que le virus est bel et bien là. L'Algérie, qui a élevé son niveau d'alerte, montre que la menace est réelle et prise au sérieux. Si nos concitoyens n'ont pas cédé à la panique certaines réactions prouvent que l'on n'en est pas loin. Des pharmacies ont été prises d'assaut pour l'achat de masques afin de se prémunir contre une éventuelle contamination. Premier signe d'une forte inquiétude qui pousse à une interrogation légitime de l'efficacité du système de veille mis en place par les autorités compétentes. La campagne de prévention, qui bat actuellement son plein, confirme cet état d'esprit. Si cette réaction, somme toute humaine, semble disproportionnée par rapport à la situation attestée, il n'en demeure pas moins que l'impact sur l'économie nationale risque d'avoir des répercussions aussi inattendues que contraignantes, au cas où elles ne s'avéreraient pas désastreuses. Pour la bonne et simple raison que les prix du baril de Brent, référence pour le pétrole algérien, ont plongé lourdement au point où ils sont passés, hier, sous la barre des 50 dollars. Le coronavirus, qui progresse et donne l'impression que rien ne peut l'arrêter, a malmené les cours de l'or noir depuis le début de l'épidémie dont l'épicentre se situe en Chine, pays gros consommateur d'or noir, tombant à leur plus bas niveau en plus d'un an. Un niveau dont ne peut se satisfaire le pays qui traverse une sévère crise financière. Une situation qui provoque incontestablement une alerte rouge sur ses réserves de change qui risquent de s'éroder plus vite que prévu et qui remet au goût du jour l'éventualité d'un recours à l'endettement extérieur, redouté comme la peste, qui a pu être évité à ce jour. Le gouvernement qui, à travers un plan d'action d'envergure, compte éradiquer ces fameuses «zones d'ombre» qui renferment des populations vivant dans des conditions déplorables, construire 1 million de logements, réduire les inégalités sociales en exonérant les salaires de moins de 30 000 dinars, faire taire la grogne de certaines catégories socioprofessionnelles (boulangers, laitiers) qui revendiquent la hausse de leurs marges bénéficiaires, corriger les déséquilibres régionaux, doit racler les fonds de tiroirs pour atteindre ces objectifs. Son ambition de bâtir une économie productrice de richesse, qui puisse permettre au pays de sortir de sa dépendance à un pétrole dont les prix actuels ne peuvent lui assurer le succès auquel il aspire, afin de lui éviter de se

retrouver en position de stress au moindre plongeon du baril, pourrait être contrariée.

L'Etat des finances n'étant déjà pas reluisant, il lui faudra certainement trouver des sources de financement qui permettraient de ne pas puiser dans un bas de laine qui fond à vue d'oeil. Les réserves de change, qui avoisinaient les 194 milliards de dollars fin 1993, se situent à peine au-dessus des 60 milliards de dollars actuellement. Le coronavirus risque d'amplifier cette descente aux enfers. L'effet sur le business de la Omra risque d'être dévastateur. Les agences de voyages vont certainement terriblement en pâtir, après que l'Arabie saoudite a décidé de suspendre, de façon temporaire, l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, par mesure de précaution contre l'épidémie de coronavirus qui a affecté de nombreux pays musulmans, panique toute la planète et affole l'économie mondiale. Les places boursières s'effondrent. Les actions européennes ont enregistré des pertes qui tournent autour des 13% depuis vendredi dernier. Ce sont les plus importantes depuis la crise financière de 2008-2009, lorsque l'économie mondiale était entrée en récession. Après la dégringolade de Wall Street jeudi, les marchés asiatiques ont à leur tour accusé le coup, Tokyo et Shanghai dévissant de près de 4%... Les interrogations à propos d'une propagation de la maladie se multiplient et indiquent que le pire est à craindre. Les médecins poursuivent leurs recherches sans qu'aucun signe d'espoir pour trouver un vaccin n'apparaisse...Le stress persiste.