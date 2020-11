L'angoisse s'est de nouveau emparée d'une bonne partie de la population de la wilaya de Tizi Ouzou depuis quelques jours avec l'explosion du nombre de personnes qui contractent le coronavirus chaque jour dans notre pays et plus particulièrement dans la région.

Le fait que le nombre en question ait franchi la barre des 1000 cas quotidiennement a été un élément de plus qui a encore accentué les appréhensions des habitants de la wilaya de Tizi Ouzou où la situation n'est guère meilleure que dans les autres wilayas du pays. À Tizi Ouzou aussi, le nombre des contaminés est en constante hausse.

Malgré les assurances du premier responsable du secteur de la santé dans la wilaya, les citoyens appréhendent le pire. Les chiffres qui sont rendus publics quotidiennement par le ministère de la Santé font craindre une véritable escalade pour les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont renoué progressivement avec les mesures de prévention et avec la vigilance.

Le confinement partiel nocturne est respecté par presque toute la population de la wilaya.

Face à cette situation, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou prévoit de revoir systématiquement à la hausse le nombre de places dans les hôpitaux de la wilaya qui sont réservés aux malades atteints du Covid-19. Actuellement, le nombre de lits consacrés au Covid-19 est de l'ordre de 793 sur les 2250 lits que comptent le CHU et tous les autres établissements sanitaires de la wilaya. Mais la direction de la santé se prépare pour toutes les éventualités. Sur les 793 lits dédiés au Covid-19, 51% sont occupés par les malades hospitalisés et les autres par les malades en réanimation.

En cas de nécessité urgente, le chiffre de 793 lits peut passer immédiatement à 1000 lits si le nombre de malades augmente vite.

Mais dans le cas où le nombre de patients nécessitant une hospitalisation venait à exploser, la direction de la santé envisage la mobilisation des structures d'hébergement, entièrement équipées à travers les auberges de jeunes réparties sur le territoire de la wilaya et certaines structures hôtelières qui leur sont destinées en cas de besoin ou de confinement, le cas échéant.

Selon la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, «le dispositif spécial «Covid-19» mis en oeuvre par la DSP se caractérise par son adaptabilité. «Il est conçu pour évoluer en fonction de l'évolution de la pandémie et toutes les ressources du secteur, qui recèle un potentiel appréciable et très conséquent, qui peut être mobilisé dans l'impérieuse nécessité afin de faire face aux exigences de la situation, qui est actuellement cernée et reste maîtrisée», souligne la DSP de Tizi Ouzou dans un communiqué rendu public jeudi dernier.