Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi a affirmé, hier, que son Instance «a réussi la mission de préserver la voix du peuple» lors du scrutin présidentiel du 12 décembre, qu’il a qualifié de «première élection nationale démocratique et transparente depuis l’indépendance». L’Anie «a largement réussi dans sa mission de préserver la voix du peuple» a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, assurant que «les PV de dépouillement de tous les bureaux de vote seront disponibles sur le site de l’Autorité, ce qui constituera une banque de données accessible à tous et restera dans les annales de l’Histoire». A une question sur les disparités des résultats proclamés par l’Anie et révélés par les permanences des candidats, Charfi a indiqué que «le Conseil constitutionnel examinera les recours que pourraient introduire les candidats et dira s’ils sont fondés ou pas», précisant que l’Anie «mettra à la disposition du Conseil tous les éléments nécessaires pour statuer». Concernant les agressions dont ont été victimes des électeurs, notamment parmi la communauté nationale établie à l’étranger, et à la question de savoir si l’Anie comptait se constituer partie civile dans les poursuites judiciaires évoquées par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le président de l’Anie a rappelé qu’une fois l’opération du vote achevée, l’Autorité ne pourra plus intervenir dans les dépassements enregistrés». «Bien qu’ayant la prérogative de saisir le procureur général d’actes relevant du pénal (avant la clôture du scrutin), l’Anie a tenu à ne pas le faire, partant de sa position affichée dès le départ de faire prévaloir le dialogue», a-t-il précisé. Cependant, a-t-il avisé «les actes d’atteinte à l’élection ne s’éteignent pas avec la fin du scrutin», affirmant que la justice a le bras long et de tels actes ne resteront pas impunis.