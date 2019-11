L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a exprimé, jeudi, «son rejet catégorique» de l’usage de la violence pour exprimer les vues et les positions lors de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain, déplorant l’incident survenu, mercredi, dans la wilaya de Bouira lors d’un meeting animé par le candidat Ali Benflis.

Dans une déclaration à la presse, le chargé de l’information de l’Anie, Ali Draâ, a souligné : «Nous déplorons fortement ce qui s’est produit, mercredi, dans la wilaya de Bouira», précisant que «l’Autorité a appelé, depuis le début de la campagne électorale, toute partie, qu’elle soit pour ou contre l’élection présidentielle, à faire preuve de calme lors de toute activité politique». «Toute revendication ou protestation doit être exprimée de manière pacifique, sans recourir à l’usage de la violence qui engendre la violence, chose qui est totalement inadmissible», soulignant que «les problèmes ne se règlent pas par la violence, mais plutôt par le dialogue, la tolérance et le consentement quelle que soit la divergence des programmes, des vues et des positions», a ajouté Ali Draâ. Il faut rappeler que Ali Benflis, qui s’est rendu à Bouira a animé un meeting sous haute tension. Les citoyens, nombreux, ont exprimé ce jour- là, leur hostilité à ce candidat. Ils se sont rassemblés près du lieu où devait se tenir le meeting, en scandant des slogans à son encontre. Cela a vite tourné à l’affrontement entre citoyens et policiers, ce qui a engendré plusieurs blessures et interpellations.

Ce n’est pas la première fois que Benflis se fait chahuter, sans pour autant qu’il y ait affrontement.

Par ailleurs, le responsable a qualifié de normal «l’échange de propos entre les cinq candidats à la présidentielle, chacun d’entre eux ayant sa propre méthode pour défendre son programme», précisant que «l’Autorité n’a reçu jusqu’à présent aucune plainte d’un candidat et appelle tout un chacun à faire preuve de retenue et de calme, et à éviter les déclarations pouvant nous pousser vers des méandres aux issues incertaines».