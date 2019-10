«Le but de nos interventions est de mettre en place un dialogue et une communication qui reflètent le travail de l’ Anie quotidiennement, notamment lorsque celle-ci répond aux préoccupations des candidats lors de l’opération d’authentification des formulaires de signatures, pour laquelle, nous avons intervenu à chaque plainte reçue dans ce sens » explique, Ali Draâ, lors de la conférence de presse tenue, hier, au siège de l’autorité. Avant de préciser que le nombre des candidats qui ont retiré les formulaires de signatures demeure le même , soit 140 candidats, « le rythme des retraits des formulaires a baissé, vu que la date limite est fixée au 25 de ce mois, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour cette opération ceci dit nous restons disponibles pour chaque personne qui souhaiterait venir retirer les formulaires», confirme Ali Draâ.

Pour sa part, Kaouther Krikou membre de l’Anie est longuement revenue sur ses interventions au niveau des instantes locales, elle précise « à travers ses sorties, et au vu des plaintes qui nous sont parvenues des candidats, dénonçant certaines pratiques où des candidats auraient versé des contreparties financières pour les signatures de leurs formulaires, le président de l’Anie Charfi et les membres ont décidé, en plus des mesures prises lundi dernier, de procéder à l’ouverture d’ enquêtes autour de ces malversations, avant de les transmettre à la justice afin de prouver l’existence ou non des infractions aux lois organiques des élections, car nous n’allons pas attendre que ces pratiques se répandent à d’autres wilayas ».

Interrogé sur le contenu du communiqué rendu public par 19 personnalités nationales, relatif à la nouvelle initiative politique, Ali Draâ précise que « ce sont des Algériens, et ce sont nos frères, ils ont le droit d’exprimer leurs opinions en toute liberté, que nous respectons, mais il faut également accepter l’opinion de la majorité.

Ceci étant, je suis prêt à dialoguer avec eux à condition de réfléchir dans le même sens, celui qui porte sur l’émergence de solutions pour sortir le pays de cette situation de statu quo. Nous acceptons tous les avis, mais nous sommes contre ceux qui veulent imposer leurs visions par la force. Notre conviction profonde, est que les élections et la légitimité d’un président élu par le peuple, sont les seules voies pour aborder les grands problèmes qui minent le pays ». De son côte, Rachid Beredane membre de la commission juridique de l’Anie, explique que «sur le plan juridique, hormis l’introduction des deux lois organiques, portant sur l’installation de l’Autorité indépendante des élections, le rôle de l’Anie consiste également à faire un travail de préparation pour la refonte de la loi électorale en profondeur, car à travers son application nous avons constaté plusieurs zones d’ombre et de vides juridiques».

Par ailleurs, revenant sur le déroulement de l’opération de révision des listes électorales, M. Beredane a tenu à signaler «un engouement remarquable sur les bureaux de révision. Ceci dénote de la volonté des Algériens à aller vers ce scrutin, pour un changement démocratique, c’est du moins ce que nous avons constaté lors de l’installation des délégations de wilayas».

Et d’ajouter : «L’un des rôles importants de l’Anie est de rétablir la confiance entre les citoyens, car l’objectif aujourd’hui, est d’élire un président avec la volonté du peuple, ce qui va lui donner la légitimité et la force d’ouvrir , une fois élu, les dossiers brûlants tels que la révision de la Constitution, et de procéder aux réformes profondes dans tous les domaines.»