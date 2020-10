Dans le but de mener à bien la mission qui lui est dévolue, l'Autorité nationale indépendante des élections a publié, samedi dernier, un arrêté portant fixation des règles d'organisation des réunions et des manifestations publiques, qui interviendront durant la campagne pour le référendum sur la révision de la Constitution. En plus des deux premiers articles dédiés à la publication de ce décret et à la fixation de la durée de cette période qui s'étend du 7 octobre au 28 octobre 2020, l'arrêté en question recadre les modalités et les conditions de la tenue des rassemblements publics. Ainsi, les articles 3 et 4 précisent: «Les rassemblements et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle, peuvent être organisés par les parties citées dans l'article 3 de l'arrêté daté du 28 septembre 2020, fixant les critères de la campagne électorale dans le cadre de la consultation référendaire sur le projet de révision de la Constitution.

Les rassemblements et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle, peuvent être organisés par les associations nationales et locales, dont les associations communales, de wilaya et associations inter-wilayas, ainsi que par les associations à caractère spécifique, dont les Fondations, les amicales et les associations estudiantines et sportives.» En matière d'autorisation l'article 6 stipule que « la partie organisatrice du rassemblement et/ou du meeting dans le cadre de la campagne de sensibilisation autour du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, doit saisir le coordinateur de wilaya relevant de l'Anie territorialement compétent, au moins trois (3) jours avant la date d'organisation de cette activité, dans le but de répartir les salles de réunion et les infrastructures d'une manière juste et équitable, le cas échéant, de recourir au tirage au sort. Les délais sus-indiqués sont réduits à quarante-huit (48) heures pour les activités programmées les 7 et 8 octobre 2020».

Prenant en compte la situation sanitaire et son évolution, l'article 7 explique: «La partie organisatrice d'un meeting ou d'un rassemblement dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle doit appliquer strictement les mesures édictées par la réglementation en vigueur en vue de prévenir contre le risque de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19)».

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et afin d'éviter toute dérive, l'article 10 précise: «Tout intervenant dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle doit s'abstenir de tout mouvement, position, action ou comportement illicite, déshonorant, illégal ou immoral. le bon déroulement de la campagne référendaire est de mise.» Il va sans dire que dans son engagement à faire de ce référendum, un rendez-vous avec la transparence et la démocratie, l'Anie met à travers cet arrêté les balises nécessaires pour conférer à ce rendez-vous historique toute la crédibilité qui lui revient, et fournir aux citoyens un environnement sain pour lui permettre de choisir la voie qui lui sied pour prendre en main son destin. À cet effet, l'Anie met les acteurs principaux de cette campagne en face de leurs responsabilités et en face de la législation en vigueur, à travers les articles 11 et 12 qui stipulent que «la partie chargée de la campagne référendaire assume la responsabilité de ses actes à partir du début du meeting ou du rassemblement jusqu'à sa fin, ainsi que tout intervenant dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle se doit d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur».