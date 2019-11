à l’approche du prochain scrutin qui ne fait pas l’unanimité et dans un climat d’appréhensions, quant à sa régularité, exprimées aussi bien par la classe politique que par la société civile, les autorités publiques multiplient les déclarations garantissant cette régularité, mais réglementent, en même temps, les méthodes de sa contestation. Ainsi, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a fixé les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote relatives à l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, dans une décision publiée au dernier Journal officiel. du 25 août. Selon cette décision, « tout candidat ou son représentant, dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leurs réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote ». L’article 3 de cette décision stipule que ce procès-verbal doit comporter les nom et prénom du candidat et le contenu de la réclamation, Il doit contenir aussi des informations sur l’auteur de la réclamation (nom, prénom, adresse, données de la pièce d’identité). Conformément à cette décision, «le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement. La réclamation peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants», est-il mentionné.

Par ailleurs, des déclarations des officiels sont intervenues. Le président de l’Anie, Mohamed Charfi, a déclaré, samedi, que «l’élection sera propre et transparente, et les dépassements constatés par le passé ne pourront se reproduire grâce aux mesures prises». Il a rendu publique, par la même occasion, «l’élaboration d’une charte d’éthique des pratiques électorales qui sera signée par l’Autorité, les candidats et les médias avant le début de la campagne électorale». Il a annoncé également «la présentation, la semaine prochaine, d’un exposé détaillé sur le fichier électoral national». Lui emboîtant le pas, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabhi a affirmé, hier, que « l’Anie a pris toutes les mesures nécessaires pour un déroulement de l’élection présidentielle dans les meilleures conditions possibles, et permettront à l’Algérie de surmonter sereinement cette conjoncture ».

Cependant, cette contestation est déjà là avant même l’arrivée du jour J. L’on se rappelle les critiques et surtout « les plaintes déposées auprès de cette Autorité » de la part des chefs de partis et des candidats indépendants déplorant les difficultés de collecte et de légalisation des formulaires de signatures auprès de l’administration. Un cas édifiant dans ce contexte, l’affaire de l’individu en uniforme militaire qui s’était présenté au niveau des guichets de l’état civil d’une Assemblée populaire communale pour faire valider ces mêmes formulaires au profit d’un candidat. Une affaire ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux donnant lieu à l’ouverture d’une enquête, dont on ignore les suites. Ajouté à cela, les propos du président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezak Makri, avait, rappelons-le, fustigé l’Anie remettant sérieusement en cause aussi bien ses prérogatives que ses compétences : «Celle-ci n’est pas en mesure d’assainir le fichier électoral national ni de contrôler l’opération de collecte des signatures, encore moins d’assurer une élection propre et transparente», selon lui.