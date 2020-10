L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a affirmé que chaque électeur peut «à titre volontaire ou de son propre gré assister aux opérations de vote et de dépouillement en tant qu'observateur» dans le bureau de vote où il est inscrit, après avoir déposé une demande 10 jours avant la date du référendum sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre prochain.

L'Anie informe ainsi l'opinion publique comment obtenir une accréditation de la part de la délégation de wilaya de cette instance.

Cette annonce, faite vendredi, vient en application de la décision du président de l'Anie, datée le 15 octobre 2020. Celle-ci fixe les conditions et les modalités d'accréditation d'observateurs au niveau des bureaux de vote de la consultation référendaire sur le projet de révision constitutionnelle du 1er novembre 2020.

L'Anie a également indiqué qu'en application de la teneur du protocole sanitaire pour la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), adopté, «il ne peut, en aucun cas, admettre la présence de plus de trois observateurs dans le bureau de vote fixe et de deux autres dans un bureau de vote itinérant, (dont) la sélection s'effectue en accord avec les électeurs concernés».

À défaut, il sera procédé au tirage au sort organisé par la délégation de wilaya de l'Anie territorialement compétente. Une copie des listes des observateurs doit être affichée le jour du référendum au niveau des centres et bureaux de vote».

Dans l'objectif de garantir le bon déroulement du référendum, l'Autorité nationale a mis l'accent pour les observateurs agréés sur l'impératif de «respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur», de faire preuve de «neutralité, d'indépendance et d'intégrité», de «se conformer aux directives des présidents des bureaux de vote, de se limiter au lieu consacré aux observateurs dans les bureaux de vote, de porter le badge et de ne pas s'immiscer dans l'opération de vote». Il s'agit également de «ne pas influencer les électeurs lors du vote, de ne pas perturber les membres du bureau de vote, ni de violer le droit ou la liberté du vote, d'éviter d'exercer toute forme d'influence sur les électeurs et les membres des bureaux de vote», note-t-on encore.

A cet effet, l'Anie a mis en place un modèle de badge des observateurs des bureaux de vote à l'étranger, qui sera d'une couleur blanche, ainsi que le badge spécifique aux observateurs des bureaux de vote à travers le pays, en définissant ses dimensions et la qualité du papier utilisé, ajoute le communiqué.

Les électeurs souhaitant assister aux opérations de vote et de dépouillement des scrutins en tant qu'observateurs dans les bureaux de vote sont appelés à remplir une demande d'agrément mise en place par l'Anie qui contient les informations de l'électeur et sa signature personnelle, conclut la source.