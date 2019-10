Installée à la même date que la convocation du corps électoral, l’Autorité nationale indépendante des élections œuvre, depuis le 15 septembre dernier, à compléter l’action de l’instance de dialogue et de médiation, et concrétiser ses résolutions, en l’occurrence l’organisation d’une élection présidentielle transparente, prévue le 12 décembre prochain. C’est dans cette optique que l’Anie multiplie les efforts depuis plus d’un mois, pour permettre aux citoyens de s’inscrire sur les listes électorales et aux candidats de procéder à la collecte et à l’authentification de leurs formulaires de signatures, dans les meilleures conditions.

Les deux opérations, qui ont démarré sur les chapeaux de roue, n’ont pas manqué de solliciter la mobilisation de l’ensemble des 50 membres qui composent l’Anie, du fait que hormis le retrait des formulaires de signatures au niveau du siège, où les dispositions étaient réunies pour satisfaire les candidats.

Il s’agit des opérations de révision des listes électorales et de l’installation des commissions déléguées de wilayas, qui n’ont pas été de tout repos. Et pour cause, l’intervention de l’Anie était plus que nécessaire, et s’est avérée efficace dans certaines wilayas où des candidats ont dénoncé un comportement de blocage de la part de responsables et d’élus pour l’authentification de leurs formulaires. Tandis que pour satisfaire les besoins des citoyens, les délais d’inscription ont été prolongés d’une semaine et les heures de bureaux allongées jusqu’ à 20 h. Il faut dire que dans ce sens, les réactions ont été des plus positives, du fait qu’à travers sa présence et son accompagnement, l’Anie a su forcer le respect de l’administration avec laquelle il est inévitable de composer, du fait que le transfert des prérogatives de quatre ministères, pour permettre à l’Anie de jouir de toute son indépendance n’est en soi, pas une mince affaire et nécessite une collaboration étroite, d’une part. D’autre part, elle a gagné la confiance des candidats, qui ont vu, suite à leurs plaintes, l’importance des décisions, prises, notamment l’élargissement des pouvoirs d’authentification des signatures aux officiers publics, afin d’éviter aux candidats d’être victimes de blocage ou de malversations d’autre part.

Parallèlement, la commission juridique de l’Anie s’est attelée à préparer et communiquer à ses commissions communales, les textes d’application, les différentes mesures prises et rendre publiques et officielles ses décisions, telles que les modalités de prise de connaissance de l’électeur des listes électorales et leur mise à la disposition des candidats. les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d’annulation de la carte d’électeur. Les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger et le fonctionnement des commissions électorales.

Par ailleurs, un travail colossal est effectué en coulisses par des équipes techniques et logistiques, consistant en la préparation des outils informatiques et appareils de comptage pour assurer l’opération de vérification des formulaires et leurs enregistrements. Toute cette dynamique, est quotidiennement restituée en détail, par le service de communication mené par Ali Draâ, au rythme de conférences de presse, à travers lesquelles toutes les activités de l’Anie sont communiquées. Cela étant, sur plus d’un mois, les promesses de garantie pour l’organisation d’une élection transparente que véhicule l’existence même de l’Anie se sont, selon plusieurs témoignages, confirmées à travers ses actions sur le terrain et lui confèrent la force d’aborder avec sérénité la dernière ligne droite de l’opération de dépôt des dossiers de candidatures, dont la date limite a été fixée au samedi 26 octobre à minuit. Pour l’Anie, la suite des événements ne peut se dérouler que sous les meilleurs auspices, du fait qu’une organisation claire est mise en place et consiste à conditionner les dépôts de dossiers des 145 candidats, par la prise d’un rendez-vous, et la présentation d’un dossier complet contenant les documents nécessaires et le nombre de formulaires de signatures exigé.