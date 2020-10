Se trouvant sous les feux de la rampe, à travers la haute mission qu'elle va accomplir, l'Autorité nationale indépendante des élections, chargée de mener à bien, la campagne de sensibilisation et l'encadrement du référendum du 1er novembre, multiplie les actions de sensibilisation et les appels pour une forte mobilisation lors de ce rendez-vous historique.

Dans ce sens, le porte-parole de l'Anie, Ali Draâ, réitère la position de l'organisme et ses engagements pour la réussite de cette opération, expliquant que «le référendum sur le projet d'amendement de la Constitution du 1er novembre prochain constitue une étape cruciale dans l'édification de l'Algérie nouvelle et d'un Etat de droit auquel aspire le peuple à travers le Hirak du 22 février».

S'exprimant, lors d'une rencontre organisée, jeudi à Bouira, par l'Académie algérienne pour la promotion de la société civile, Draâ rappelle avec insistance, l'importance de mettre en priorité absolue, la réussite de ce référendum qui permettra la reconstruction du pays sur des bases démocratiques et sous le règne d'un Etat de droit «Le prochain référendum sera une date historique pour le début d'une nouvelle ère et d'une Algérie nouvelle, l'édification d'un Etat de droit et de préserver la stabilité du pays en cette conjoncture difficile».

Il faut dire, qu'effectivement, un travail de longue haleine et de détermination attend les élus et les responsables pour rompre avec les anciens systèmes, rendre aux institutions leur crédibilité, désamorcer les tensions internes, et se prémunir des tensions externes.

Il s'agit de lancer des réformes dans une période charnière où le passage d'une gouvernance mafieuse et mercantile à une gestion efficiente, et mise au service du peuple, se joue sur le terrain de la confiance. Pour bon nombre d'observateurs, l‘heure n'est pas au jugement de valeur, du fait qu'il est urgent de redonner au pays, une consistance politique, économique et sociale, à travers l'amendement de la Loi fondamentale.

À cet effet, Draâ, réitère son appel aux citoyens: «Il est demandé à chacun de participer à ce rendez-vous électoral pour choisir une Constitution qui bâtira l'avenir du pays et notre rôle principal au sein de l'Anie est de protéger la voix du peuple. Nous nous engageons à préserver et à protéger la voix des citoyens, car ce sont les voix du peuple qui décideront de l'avenir de l'Algérie».

Un engagement qui a valu à l'Anie, sa réputation et son positionnent dans la société et sur la scène politique, à travers le travail colossal, et les résultats enregistrés lors de l'élection présidentielle.

Intervenant dans le même registre, le porte-parole de l'Académie algérienne pour la promotion de la société civile, Abdelkader Sabkha, est longuement revenu sur le rôle de la société civile, indiquant que «ce référendum constitutionnel accorde une importance particulière à la société civile via la création d'un observatoire national de la société civile comme organe consultatif placé auprès du président de la République. C'est un acquis important, qui fera participer la société civile dans la prise de décision à haut niveau».

Une nouvelle position pour la société civile, qui passe du rang secondaire, qui lui était réservé par l'ancien régime, au rang d'acteur politique à part entière, oeuvrant dans l'optique de transmettre rigoureusement les préoccupation et les attentes de citoyens, auprès des autorités.

C'est dire, qu'en l'espace d'une année on est passé d'une scène politique complètement chamboulée et désorientée par les événements, à une reconfiguration profonde où les systèmes autoritaristes, n'ont plus de place et où les citoyens sont invités à s'exprimer en toute liberté.