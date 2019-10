«L’opération de retrait des formulaires de signatures se poursuit régulièrement et durera jusqu’au 25 octobre. Nous avons enregistré 132 candidats, jusqu’à aujourd’hui. En ce qui concerne l’opération de révision des listes électorales, la date limite était fixée officiellement pour hier à 18 heures, cependant, les opérations de radiation, de changement d’adresse et de constat de décès se poursuivront jusqu’à la date de l’élection» c’est ce qu’a déclaré Ali Draâ, hier, au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Indiquant que «les chiffres émanant des statistiques réunies par l’Anie, au niveau des listes électorales, sont excellents. C’est au-delà de ce que nous attendions, ce qui annonce une mobilisation importante pour l’élection. Ceci étant, je laisserai le soin au président de l’Anie d’annoncer les chiffres définitifs». De son côté, Kamel Laâraba, responsable de l’informatique au sein de l’Anie, a tenu à souligner le travail colossal qui attend l’Anie pour les jours prochains. «Nous avons mis en place des mécanismes techniques pour le contrôle des informations contenues dans les formulaires de signatures. Il s’agit d’une opération de vérification qui nécessite la mobilisation d’agents de saisie, de contrôle, sur un délai qui ne dépasse pas les 7 jours, contrairement à l’ancienne loi électorale, où cette opération se déroulait sur 10 jours, alors qu’il s’agit de recevoir des dossiers qui contiennent 50 000 formulaires pour chaque candidat». Par ailleurs, le chargé de communication de l’Anie, Ali Draâ, est revenu sur l’importance d’accorder toute l’attention nécessaire pour l’étude de ces dossiers, qui peuvent être déposés par les candidats à partir d’hier». Il ne faut pas oublier qu’après cette opération de vérification et d’étude de dossiers, il y a une réelle préparation des l’opération de vote au niveau de tout le territoire national, ce qui nécessitera la mobilisation de plus de 500 000 jeunes, qui seront encadrés par les membres de l’Anie».

Par ailleurs, interrogé sur les procédures de retrait des formulaires de signatures pour la communauté algérienne à l’étranger, Ali Draâ fait savoir que «les procédures et les délais de retrait et de dépôt, sont les mêmes que ceux pratiqués en Algérie. nous avons pris le soin de mettre les formulaires de signatures à la disposition de nos ressortissants, à travers le monde. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, toutes les opérations relatives à la préparation de ce rendez-vous électoral se déroulent mieux qu’on ne le pensait. Je tiens à rassurer tous les participants, nous veillerons à transmettre régulièrement toutes les données de ces activités, en toute transparence», a conclu Draâ.