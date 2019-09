Le membre de l’Autorité nationale indépendante des élections, Smaïl Bouguera a affirmé que «les maires qui entraveront le travail de l’autorité par rapport à l’installation des délégués qui assureront la coordination avec l’autorité quant au déroulement du processus électoral de son début à sa fin, seront poursuivis en justice», a-t-il précisé.

Le même membre a rappelé que «la désignation des délégués au niveau des communes ne fait pas partie des prérogatives du président de l’Assemblée populaire communale. Elle est du ressort strict de l’Anie», a-t-il martelé.

C’est dire que la bataille vient de commencer entre les maires et les membres de l’Anie sur la question des prérogatives et aussi des comportements qui sont prohibés par la loi et les missions propres à l’Autorité nationale indépendante des élections dans le cadre des préparatifs qui ont trait à l’élection présidentielle.