Dans son constat sur les deux premiers jours de la campagne électorale , qui a débuté dimanche dernier, l’Autorité nationale indépendante des élections a affirmé qu’aucun dépassement de la part des candidats n’a été enregistré, soulignant que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucune plainte, pour diffamation ou insultes. Il est clair cependant, que suite au travail colossal de vérification et de contrôle, et notamment après l’engagement des candidats à travers la signature de la charte d’éthique, l’Anie à inscrit une empreinte indélébile de sa vigilance sur le déroulement des opérations attenantes au processus électoral.

Ceci étant, le chargé de communication de l’Anie, Ali Draâ, a tenu à préciser que « les sorties des candidats, se déroulent dans de bonnes conditions, les bureaux locaux de l’Anie suivent de près les déplacements des candidats. Je tiens à préciser , que la visite des zaouïas ne représente pas une effraction à la charte d’éthique, à condition de ne pas y organiser des meetings ».

Il faut dire, qu’en terme de préparation, l’Anie a réussi la prouesse de se mettre à jour, et mettre tous les mécanismes en place tel que les délégations de wilayas, et l’assainissement du fichier électoral, alors qu’elle a été installée en même temps que la convocation du corps électoral. C’est dire l’importance des efforts et la mobilisation consentis durant la première période du processus, pour rattraper le retard et affirmer, juste avant le début de la campagne électorale que « la fraude sera impossible ».

Cela étant, l’acte le plus important, avant le jour du scrutin, réside incontestablement, dans cette période qui sera marquée par le contact direct des candidats avec le peuple. C’est précisément à travers ces sorties sur le terrain, que les relais administratifs de l’Anie pourront prendre la température réelle du déroulement de cette opération, et établir un constat précis sur la réussite de ce rendez-vous électoral. Dans ce sens, la présence de l’Anie comme garant de la transparence des élections représente une première en Algérie. Du fait que sur les éditions précédentes, cette garantie n’existait pas autour de l’organisation, le suivi et le contrôle du processus électoral. D’autant plus que la plus grande responsabilité de l’Anie prend tout son sens, dans sa disponibilité et son intervention auprès des citoyens au niveau local. Ces derniers ont désormais, la possibilité de signaler, ou de dénoncer des dépassements, ou des tentatives de fraude, ou toute entorse à la loi. C’est ce qui dénote avec force, la particularité de ces élections, où les balises installées par l’Anie ont fini par dépasser les premières craintes qui faisaient de ces élections, un terrain miné et risqué pour la concrétisation des principes de la démocratie. Dans ce sillage, l’autorité a su imposer le respect à force de présence et de travail, et surtout à travers une communication et sensibilisation sans failles. C’est donc sur un chemin sécurisé que se poursuit la campagne électorale, mettant en scène des candidats soucieux de faire parvenir leurs messages et leurs programmes, et des citoyens avides de vérité et de transparence, mais surtout inquiets et dans l’attente d’apaisement et de promesses solides pour la construction d’une Algérie nouvelle.