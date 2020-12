L'année 2020 sera gravée dans la mémoire de l'humanité en général et des Algériens en particulier.

C'est une année qui sera narrée et racontée par les générations futures de par ce qu'elle a imposé comme «desiderata» sur tous les aspects de la vie globalement. C'est une année où la pandémie de la Covid-19 a imposé son maître-mot sur le reste des activités et les préoccupations vitales.

En Algérie, les retombées de la pandémie de coronavirus sur le plan politique sont très importantes, surtout que le pays se préparait à ouvrir des chantiers pour entamer l'agenda du changement au plan institutionnel et politique au sens large du terme.

D'ailleurs, le début de l'année, coïncidait avec la mise en branle de l'institution présidentielle après avoir été en berne pendant des mois sur fond d'une dynamique de changement populaire qui exigeait le départ tous azimuts du régime de Bouteflika et ses symboles.

L'enjeu de la présidentielle se faisait exprimer d'une manière très forte comme élément de la sauvegarde et de la défense de la souveraineté nationale et des institutions de l'Etat. Mais cette nouvelle dynamique du changement qui promettait d'aller de l'avant pour asseoir les bases d'une société démocratique et de la justice sociale, s'est vue freinée par l'émergence galopante de la pandémie. Cette situation particulière et dangereuse était derrière l'anomie qui avait frappé de plein fouet la vie politique en général.

Des projets et des initiatives sont abandonnés à cause de la Covid-19 qui est devenue une préoccupation politique par excellence. La crise sanitaire majeure a paralysé les segments importants de la vie politique, la classe politique à travers tout le spectre qu'elle représente n'arrivait plus à se faire «entendre» à travers des programmes et des sorties sur le terrain pour mobiliser les masses autour des initiatives et des alternatives susceptibles de contribuer à la sortie de crise dans laquelle est plongée le pays.

L'absence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en raison de son traitement en Allemagne contre le coronavirus avait aussi provoqué des spéculations les plus folles à telle enseigne que tout le monde se donnait à un jeu de charlatanisme politique des plus fous et surannés.

La pandémie a pesé de tout son poids dans la dynamique politique et les joutes électorales importantes dans la vie du pays. Le référendum pour la révision de la Constitution s'est déroulé dans une atmosphère délétère et un climat de suspicion et de guerre psychologique sordides.

L'année 2020 était l'année de toutes les attitudes hostiles à l'Algérie où ses ennemis de l'extérieur et ceux de l'intérieur ont tenté de pactiser avec le diable en s'attaquant à sa souveraineté et à son Etat national via des ingérences et des interférences dans ses affaires internes. Les projets inhérents à la recomposition de la classe politique en ouvrant le champ à de nouvelles générations et élites pour apporter leur savoir-faire et leur expérience via des élections législatives et communales anticipées, ont été retardés à cause de la maladie du président et l'exacerbation de la crise sanitaire majeure qui a enregistré un chiffre record atteignant les 1600 cas /jour.

Il faut dire que l'année 2020 était une année désastreuse sur le plan politique de par l'ampleur de la pandémie et de ce qu'elle dégageait comme conséquences drastiques sur la vie publique en général, même si dans sa fin on commence à parler de l'octroi le plus rapidement possible du vaccin contre le virus de la Covid-19. Un vaccin qui va permettre un retour graduel de la vie politique et de son vacarme longtemps plongée dans une léthargie sidérante.