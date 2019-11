La grande salle de spectacle du Zénith de Constantine, a offert au public une soirée mémorable, dimanche dernier. De la musique oui, mais authentique. Du chant, certes, mais patriotique qui a émerveillé un public resté attentif durant plus de deux heures. Ce spectacle a été organisé à l’occasion du 65ème anniversaire du 1er Novembre, date du déclenchement de la guerre de libération. Ainsi sous le patronage du général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale, deux troupes musicales, à savoir la troupe de la Garde républicaine et son homologue russe se sont produites à Constantine, après Alger et Oran. La Russie ne manquera pas de partager l’événement dans le cadre du partenariat militaire avec l’Algérie en cette occasion, comme l’a si bien souligné l’animatrice. Un public nombreux était présent à cette manifestation : des familles, mais aussi les autorités civiles et militaires dont le général Amar Athamna commandant de secteur de la 5e Région militaire, ainsi que de hauts cadres de l’ANP, des familles de chouhada et des anciens moudjahidine. Ce sont des moments inoubliables qui ont permis aux spectateurs de revivre les étapes de la guerre d’Indépendance par la musique. Le public a eu le plaisir d’apprécier et savourer, plusieurs morceaux puisés des différents genres de la musique algérienne dont le chaâbi, le chaoui, l’oranais, le sahraoui et le kabyle. Pour la troupe russe, la ravissante chanteuse russe Svetlana Elena a accompagné les deux orchestres au chant, en interprétant plusieurs chansons folkloriques du patrimoine russe.

Le spectacle a été marqué par l’interprétation de plusieurs chants nationaux algériens et russes, entonnés par les deux troupes, à l’image de «Min Jibalina», «Djazaïrouna» et «Ya chahid el watan» pour l’Algérie, et «Katyusha» et «Polyushko-Pole», «Vachera» pour la Fédération de Russie. A noter que le commandant de secteur de la 5e Région militaire, le général Amar Athamna avait au départ prononcé une allocution dans laquelle, il avait affirmé que ce spectacle pertinent est un facteur majeur pour renforcer les relations avec nos partenaires et amis russes qui ont tenu à partager avec nous la célébration de cette date historique qui a confirmé sept ans plus tard l’indépendance de l’Algérie. Pour sa part, le chef de la mission militaire russe, le général Alexander Barzan ne manquera pas d’exprimer ses félicitations aux Algériens, ainsi qu’au commandement de l’ANP pour avoir donné l’opportunité à son orchestre de prendre part à la célébration du 1er Novembre témoignant de l’attachement de son pays à l’Algérie dont la relation qui ne cesse de se développer est notamment basée sur une coopération étroite et une considération réciproque qui date depuis longtemps.