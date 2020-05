Réuni, hier, pour statuer, entre au-tres sur l’année scolaire, le Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat a pris un certain nombre de décisions. La première est qu’il n’y aura pas un retour en classe pour l’ensemble des cycles scolaires. Le passage d’un rang à un autre au sein du même cycle est tributaire des résultats obtenus lors des deux premiers trimestres étudiés. Ce sera également le cas pour le passage de la cinquième à la première année moyenne. De fait, l’examen national de la cinquième est purement et simplement supprimé pour cette année scolaire. Quant aux classes d’examens des cycles moyen et secondaire, les épreuves auront bien lieu, mais au mois de septembre. C’est ainsi que le BEM est programmé pour la deuxième semaine de septembre et le baccalauréat, pour la troisième semaine du même mois. Avec ces renvois, la prochaine année scolaire aura lieu au mois d’octobre prochain.Cela pour l’éducation nationale. Concernant l’enseignement supérieur, le Conseil des ministres a décidé de reporter la prochaine rentrée à la mi-novembre. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.