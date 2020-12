L'Algérie fait l'objet d'un «immense complot». Elle est la cible d'un «plan machiavélique», à en croire les déclarations des hauts responsables et même du Haut commandement de l'Armée nationale populaire qui, désormais, a élaboré une stratégie efficiente exécutée par étapes, conformément à ce que nous permettent la Constitution et les lois de la République. Pour faire face à ce qui se trame et faire avorter les desseins abjects des ennemis, elle s'est engagée, en anticipant les évènements par une stratégie de prévention contre toutes menaces en provenance de l'étranger, mais certainement de l'intérieur car la complicité d'un front intérieur n'est plus à prouver. Ce plan de prévention concerne, notamment, les frontières dont l'instabilité est accrue, à l'instar de ce qui se passe en Libye et au Mali, d'où l'engagement de l'ANP dans la sécurité régionale. D'aucuns n'ignorent pas que la sécurité aux frontières est devenue une préoccupation majeure des autorités algériennes. Le Premier ministre l'a d'ailleurs souligné, hier, en indiquant que «l'Algérie est plus que jamais une cible de toutes parts»; dans son intervention, Abdelaziz Djarrad en dira un peu plus «L'entité sionistes est à nos portes aujourd'hui», faisant allusion à la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l'occupant de la Palestine.

La donne a fait réagir, aussi bien par le passé qu'actuellement, l'ANP qui maintient un processus de sécurisation des frontières aussi bien interne par un plan militaire qu'externe, par une stratégie diplomatique, d'où la mise en place d'un dispositif de sécurité aux frontières et la restructuration des forces armées et de sécurité, l'amorce de processus bilatéraux de coopération avec les pays voisins, dont la Libye et le Mali et enfin le développement d'un processus multilatéral, à travers l'initiative des pays de la région, par la prise en charge de la sécurité régionale, soit le refus de toute intervention extérieure. Sur le plan matériel, le Haut commandement de l'ANP a mobilisé d'importants moyens: surveillance aérienne, télécommunications et installation de postes d'infiltration renforçant le dispositif sécuritaire, en dressant une ceinture hermétique. Les éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, ainsi que les GGF sont en alerte. Ils sont en position défensive et en disponibilité offensive. Comme l'avait souligné Saïd Chanegriha, chef d'état-major et général de corps d'armée, dans l'une de ses interventions, en parlant de menaces contre l'Algérie: «Nous sommes les maîtres de cette terre et l'ANP est la plus forte.» Les frontières ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs visites par les hauts cadres de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, au courant de ces dernières semaines. Les trois entreprises de l'entité sioniste qui comptent, selon la presse étrangère, s'installer au Mali, spécialisées dans les domaines de la défense et des télécommunications, l'aéronautique, le soutien logistique, la sécurité et les télécommunications, ne lui font pas peur. Bien au contraire pensent des sources sécuritaires en cas de menace sérieuse l'ennemi est appelé à en subir les conséquences. Pour ainsi dire habituées à appréhender les risques et les menaces, les Forces armées et de sécurité ont été conduites à réactualiser leurs stratégies, en fonction de la conjoncture actuelle, pour bien répondre à des menaces terroristes, le crime organisé, la prolifération et la circulation des armes. Son expérience, incontestable dans ces domaines et son engagement sans réserve pour la préservation de la souveraineté du pays, ont fait que l'ANP occupe aujourd'hui la 13ème place dans le monde, comme étant l'une des armées les plus puissantes.

Quand l'Algérie a subi, seule pendant des années, les affres du terrorisme, après la déclaration de l'Etat palestinien, aujourd'hui elle est mieux avisée et préparée, après la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait souligné: «Je constate qu'il y a une sorte de course au trot vers la normalisation, nous n'y participerons pas, nous ne la cautionnons pas, la cause palestinienne est sacrée pour nous et pour tout le peuple algérien.»