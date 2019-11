D’importants résultats ont été enregistrés dans le cadre de la lutte antiterroriste au courant de ces derniers jours annonce le ministère de la Défense nationale. Selon la même source trois terroristes ont été mis hors d’état de nuire suite à une opération militaire déclenchée le 3 novembre dernier dont deux hier matin. Il est souligné dans la correspondance du MDN « dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique de l’opération déclenchée, le 3 novembre 2019, par les unités de l’Armée nationale populaire dans la localité de Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipasa un détachement de l’ANP a abattu, hier matin, deux terroristes». Ces deux derniers, précise encore le MDN, étaient en possession «de deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions». Le MDN ajoute ainsi que le bilan est de trois terroristes définitivement neutralisés après qu’un troisième avait été abattu quelques jours avant. Dans ce contexte, il a été souligné que «le bilan de cette opération qui est toujours en cours, s’élève à l’élimination de trois terroristes et la saisie de trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov». Le MDN commente : «Cette opération de qualité vient confirmer les efforts soutenus de l’Armée nationale populaire dans la poursuite et l’élimination de ces criminels à travers l’ensemble du territoire national, afin d’établir la sécurité et la sérénité parmi nos concitoyens.» Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, le MDN annonce dans un communiqué adressé hier à notre Rédaction qu’«un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 5 novembre lors d’une patrouille de fouille menée près de la zone frontalière de Béni-Ounif à Béchar, une grande quantité de kif traité s’élevant à six quintaux ». Dans le même contexte, d’autres détachements de l’ANP, ajoute la même source « ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf 22 individus et saisi un véhicule tout-terrain, trois motos, 21groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et d’autres objets ». Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, selon le MDN à Oum El Bouaghi, « un individu et saisi deux fusils de chasse, un pistolet de confection artisanale, ainsi que des substances et des outils servant dans la fabrication d’armes et de munitions, alors que six immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naâma». Des résultats probants qui renseignent sur l’efficacité de l’Armée nationale populaire et sa disponibilité à faire face aux défis de la conjoncture actuelle.