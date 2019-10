Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, le 4 octobre 2019, ayant permis d'éliminer un dangereux terroriste et la récupération d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munitions à Djbel Amrouna aux environs de la commune de Djemaàt Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla en 1ere Région militaire. Il a été procédé à l'identification de ce criminel, il s'agit de « Hbal.Ibrahim » alias « Abdelhafid Abou Temmam» né le 12 mai 1964 à Aziz wilaya de Médéa, responsable d'un groupe terroriste, il avait rallié les groupes terroristes en 1994. Dans le même contexte, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Defla/1°RM, deux caches terroristes contenant des vivre et divers objets, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments des gardes côtes ont saisi 160 kilogrammes de kif traité à Mostaganem/2°RM, alors qu'un détachement de l'Armée nationale Populaire a saisi, deux marteaux -piqueurs, à Bordj Badji Mokhtar/ 6°RM. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/ 2°RM, Biskra/ 4°RM et Annaba/5°RM.