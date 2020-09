Agissant sur la base de renseignement, les forces de l'Armée nationale populaire ont déclenché depuis quelques jours une importante opération de ratissage dans les massifs montagneux de la région de Jijel. L'opération s'est soldée, hier matin, par la localisation d'un terroriste qui a été aussitôt abattu après avoir refusé de répondre aux injonctions des éléments de l'ANP. Dans un communiqué transmis, hier, à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale confirme l'information et souligne: «Un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu un terroriste, hier matin 20 septembre, lors d'une opération de fouille et de ratissage à Oued Djendjen, dans la localité d'Amssif, à l'est de la commune de Taxena, wilaya de Jijel, commandement de la 5ème Région militaire». Dans sa correspondance, le MDN confirme également que cette opération est toujours en cours et ajoute que cette intervention militaire « a permis de récupérer un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs garnis et d'autres objets».

Le MDN ne manquera pas de commenter que «cette opération vient booster la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée nationale populaire, et dénote de la permanente veille, à travers tout le territoire national, pour mettre en échec toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays». «Dans ce même contexte, rappelons que dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 9 au 15 septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.

Cela a permis d'enregistrer des résultats probants dans la lutte antiterroriste justement où des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Tébessa, Aïn Defla, Chlef et Skikda, 11 casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale, tandis que trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tébessa et Tissemsilt».