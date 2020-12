Pas moins de 13 éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés par les forces de l'Armée nationale populaire au courant de la période allant du 2 au 8 décembre. Ce résultat, qui a été réalisé suite à plusieurs opérations de recherche, entre «dans la dynamique des efforts incessants dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme des unités de l'ANP et de la Gendarmerie nationale», annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'ailleurs dans le contexte de la lutte antiterroriste, l'ANP a, dans une opération de ratissage, accroché un groupe terroriste dans la région d'El Ancer, wilaya de Jijel où elle a réussi à mettre hors d'état de nuire trois terroristes activement recherchés.

Une opération qui se poursuit toujours, selon des sources très bien informées. Durant cette période, la même source souligne que «plusieurs opérations, ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le professionnalisme élevé, la vigilance et la disponibilité permanentes de nos Forces armées à travers tout le territoire national». Dans l'une de ses opérations, l'ANP a découvert ainsi 12 abris pour terroristes, qui ont été détruits, trois bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets, à Bordj Bou Arréridj, Jijel, Skikda et Boumerdès.

Dans un autre contexte, l'ANP a, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, « arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 28 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 22 quintaux et 20,675 kilogrammes, ayant été introduites via la frontière avec le Maroc, ainsi que 1440 comprimés de psychotropes». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les unités de la Gendarmerie nationale et de l'ANP ont

« intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, In Amenas et Djanet 79 individus et 17 véhicules, ainsi que

217 groupes électrogènes, 116 marteaux- piqueurs, neuf détecteurs de métaux, neuf sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, en sus de 97,217 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande».