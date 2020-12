D'importantes chutes de neige ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays, notamment au niveau de la localité des Babors à Sétif ou l'Armée nationale populaire a dû intervenir, avec ses moyens pour assister la population, mais aussi pour désengorger les axes routiers bloqués par des masses de neige. L'ANP a dû également libérer les accès aux populations isolées dans région. Des informations locales font état, également, que ces chutes de neige ont provoqué des perturbations de la circulation à certains axes routiers, notamment dans les régions montagneuses comme Aïn El Kebira et Bougaâ. Sétif n'est pas la seule ville à avoir reçu l'invité de l'hiver. En effet, l'Office national de la météorologie, dans un Bulletin météorologique spécial (BMS), a annoncé, vendredi, que les chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude des wilayas du Centre et de l'Est du pays, à partir d'hier. Les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Mila, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. On estime que l'épaisseur de la neige atteindra entre 15 et 20 cm, précise la même source, ajoutant que des formations de verglas sont également prévues. Cela indique que l'ANP est mobilisée, afin de désenclaver les zones les plus touchées. Plusieurs détachements de l'ANP dans ces régions, ont dû intervenir parfois dans l'urgence, pour secourir la population et les automobilistes. L'ANP a effectué des interventions également pour ouvrir les routes bloquées et désenclaver les zones touchées par ces intempéries. La mobilisation de l'ANP, dans ce genre de situation, n'est pas une nouveauté, car elle répond à ses engagements louables et humains. Toujours proche de son peuple, l'ANP tient à garder ce lien de solidarité solide et indéfectible. Durant toute cette période de l'hiver, elle va assister et accompagner les citoyens jusqu'aux fins fonds du pays.