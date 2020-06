La 41e Brigade blindée de l'Armée nationale populaire a exécuté un exercice militaire avec tirs réels, jeudi dernier, à In Amenas près de la frontière avec la Libye. «En exécution de la directive annuelle de préparation au combat au titre de l'exercice 2019-2020, le général-major Ammar Athamnia commandant des Forces terrestres a supervisé en compagnie du général-major Hassan Alaïmia commandant de la 4e Région militaire, le jeudi 4 juin 2020, l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels exécutés par les unités du Secteur opérationnel Nord-Est In Amenas», précise un communiqué du MDN. Le même jour, le général-major Noureddine Hambali, commandant de la 5e Région militaire a supervisé «l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels, effectué par les Unités de la 7e Brigade blindée à Tleghma». Le 14 janvier, le général-major Saïd Changriha, chef d'état-major par intérim de l'ANP, avait supervisé à In Amenas, un «exercice démonstratif avec munitions réelles. L'exercice «Borkane 2020 a été exécuté par les unités organiques de la 41e Brigade blindée, appuyées par des unités aériennes», avait précisé le ministère de la Défense nationale.