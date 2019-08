Sans répit l’Armée nationale populaire continue d’enregistrer d’importants résultats, aussi bien dans le cadre de la lutte antiterroriste que dans la lutte contre le crime organisé. Au cours des deux derniers jours qui coïncidaient avec la fête de l’Aïd, l’ANP et sur la base de renseignements a arrêté un élément de soutien. A ce propos le ministère de la Défense nationale souligne «un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, la veille de l’Aïd à Tiaret un élément de soutien aux groupes terroristes. Ce dernier dont l’identité n’a pas été révélée était activement recherché.

Par ailleurs, l’Armée nationale populaire agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité a arrêté à Bordj Badji Mokhtar 20 orpailleurs. Lors de cette opération l’ANP a saisi «22 groupes électrogènes, cinq marteaux- piqueurs ainsi qu’un véhicule tout-terrain et des outils de détonation. Durant cette même journée et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Annaba et El-Tarf 20 personnes qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale.

Toujours aussi efficace et perspicace l’ANP et lors d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de la bande, frontalière près de Tamanrasset, à découvert, une cache d’armes et de munitions contenant, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm avec deux bandes à munitions, 59 obus, pour mortier 82 mm ; 252 balles de calibre

23 mm, 262 balles de calibre 14,5 mm et un canon pour mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm. L’ANP et au cours de son exercice a arrêté à Tlemcen un individu en sa possession 30 kilogrammes de kif traité tandis que les éléments des garde-côtes à Skikda et El- Tarf ont arrêté un individu et saisi du matériel de plongée et des appareils de pêche de corail. Dans un communiqué transmis hier à notre rédaction l’ANP fait état également de l’arrestation de pas moins de 23 orpailleurs et la récupération de 34 appareils électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, un véhicule et 200 sacs de mélange d’or et de pierres.

L’armée nationale populaire a dans son bilan mensuel pour le mois de juillet fait état de la neutralisation de pas moins de six terroristes qui ont été arrêtés, alors que 32 éléments de soutien connaîtront le même sort dans différentes opérations. Dans leurs interventions les forces de l’ANP avaient également récupéré plusieurs sortes d’armes lourdes et légères dont 16 fusils entre autres des FM, des G3 et des FLG, mais aussi des mitrailleuses dont des AK 47, des RPK, Herstal, Mat 49 et autres armes. Il est question aussi de chargeurs et de munitions dont la quantité est de

21 937 balles de différents calibres. On note aussi la récupération de 142 missiles dont des PCN-60.

Toujours dans le même contexte l’ANP a pu détruire également pas moins de huit bombes de fabrication artisanale, 0,76 de TNT. Concernant la contrebande, les narcotrafiquants ainsi que les orpailleurs, le bilan de l’ANP enregistrait l’arrestation de 11 contrebandiers, 45 trafiquants de drogue,

255 orpailleurs. Lors de ces arrestations, l’ANP avait récupéré, des véhicules tout-terrain, des appareils de détection de métaux, 43,77 kg de kif traité et 42491 unités de psychotropes. Par ailleurs et concernant la contrebande, l’ANP a saisi 48853 litres de carburant, 164 unités de cigarettes, 123 sacs de mélange entre l’or et pierres, 4775 kg du même mélange, des outils destinés à la pêche du corail, du matériel de communication et des produits de consommations. Pour rappel, l’ANP avait dans son bilan semestriel de cette année mis hors d’état de nuire 49 terroristes et récupéré 370 armes, ainsi qu’une quantité importante de munitions.

L’ANP avait également arrêté 96 éléments de soutien, alors que 136 casemates et six ateliers de fabrication d’explosifs ont été découverts. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la sécurisation des frontières, 436 narcotrafiquants avaient été arrêtés tandis que deux autres ont été abattus, durant le premier semestre de l’année en cours, par les unités de l’ANP qui ont, également saisi, 18 152 quintaux de kif traité, 3,74 quintaux de cocaïne et 195816 comprimés psychotropes outre l’arrestation de 390 contrebandiers, 2 295 orpailleurs et cinq plongeurs non autorisés.

Durant cette même période il a été question de la récupération de

477687 litres de carburants, 468 945 litres d’huile de table, 162646 unités de boisson, 218.65 quintaux de tabac,

92382 unités de tabac, 111507 boîtes de cigarettes, 1629 groupes électrogènes,

1 104 marteaux-piqueurs, 266 détecteurs de métaux, 505 véhicules, 18638 kg d’or, 1 198 sac de mélange d’or et de pierre, 91,83 tonnes de mélange d’or et de pierres et 40 concasseurs. A ce bilan s’ajoute aussi la lutte contre l’émigration clandestine. Des bilans de l’ANP sont enregistrés régulièrement et transmis aux différentes rédactions.