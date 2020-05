Le colonel Mustapha Merah a été lundi soir l'invité de la télévision publique Al Jazaïria Al Talita où il a participé à un débat sur l'éventuelle intervention de l'Armée nationale populaire au-delà des frontières algériennes. Il s'agit de l'une des propositions dans l'avant-projet de révision de la Constitution qui a été élaboré, dit-on, par des spécialistes. Cependant, cela a provoqué de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux refusant cette proposition la désignant comme un «piège» contre l'ANP. Pour eux, c'est exactement ce que cherchent les ennemis du pays. Mais l'hôte de la télévision a su, avec diplomatie, répondre à ces interrogations, en soulignant que «l'inquiétude et la peur du peuple quant à cette proposition reflètent et expriment la profonde relation entre le peuple et son armée». Il a ajouté à ce même propos que «la réaction spontanée du peuple est considérée comme un message aux ennemis du pays, notamment ceux qui tentent de s'aventurer à briser ce lien sacré». Voilà qui est clair à l'égard de ceux qui semblent ne vouloir que détruire l'ANP digne héritière de l'ALN.Se voulant plus rassurant, le colonel affirme que «l'ANP n'est certainement pas près de dévier ou de tourner le dos aux principes du 1er Novembre», lesquels principes, poursuit l'officier supérieur, «qui ont préservé, garanti et même bâti la fierté de l'Algérie». Se voulant plus rassurant encore, le colonel affirme: «Dans le même ordre d'idées, l'Armée nationale populaire n'interviendra jamais dans aucun conflit ou crise où elle n'est pas concernée directement.

Ainsi donc, cette proposition qui a été une tache noire dans la Constitution, n'a plus aucun poids après de tels propos, notamment lorsque l'invité souligne et atteste que l'Armée nationale populaire n'interviendra que dans l'intérêt du peuple et l'intérêt du pays, pour préserver l'intégrité du territoire et sa souveraineté». Ces propos ont tranquillisé les Algériens pour qui leur armée est sacrée.