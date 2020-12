Arrêté le 16 décembre dernier, lors d'une opération de recherche, non loin de la commune d'El Ancer, qui dépend de la wilaya de Jijel, le terroriste Rezkane Ahcene alias Abou Dahdah a fait de précieux aveux aux forces de sécurité. L'exploitation des renseignements obtenus ont permis, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, «la découverte et destruction, lundi dernier, dans la localité de Djebel Boutouil, dans la même zone, de cinq casemates pour terroristes». Plus que ça, le MDN souligne dans son communiqué, que les forces de l'ANP ont «récupéré la somme de 80.000 euros».

Une somme, ajoute la même source, qui «s'est avérée être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel, et supposée être versée au profit des résidus des groupes terroristes traqués par les services de sécurité au nord de notre pays». Cette opération qui s'est soldée par l'élimination de trois terroristes, la semaine dernière, est «toujours en cours», ajoute le MDN, «celle-ci s'inscrit dans la dynamique des efforts consentis sur le terrain, et confirme une fois encore, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et assécher ses sources de financement», commente encore le MDN. Dans ce contexte, rappelons-le, vers la fin du mois d'octobre dernier, l'Armée nationale populaire avait arrêté un terroriste activement recherché. Le terroriste avait été relâché en même temps que 200 autres dont plusieurs font l'objet de recherche par l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, que les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont appréhendé, le 27 octobre, à Tlemcen au niveau du commandement de la 2ème Région militaire, un terroriste qui répond au nom de Mustapha Derrar. L'opération de l'arrestation a été menée suite à une surveillance permanente dudit criminel, depuis son entrée via les frontières nationales, jusqu'à la collecte des renseignements relatifs à ses mouvements suspects, avait annoncé le MDN, qui précise également qu'il a été libéré au début de ce mois d'octobre au Mali. Le MDN avait commenté dans son communiqué justement que les «négociations menées par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord, via lequel plus de 200 terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes, contre la libération de trois otages européens».

Le MDN ne manquera pas d'ajouter à ce propos que «ces pratiques inadmissibles et contraires aux résolutions de l'Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes, entravent les efforts de lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources de financement». La criminalisation de rançon a été adoptée par l'ONU à l'initiative de l'Algérie, dont l'expérience dans la lutte antiterroriste est reconnue par les puissances occidentales, à leur tête le France et les Etats-Unis d'Amérique. Sa proposition pour une résolution de l'ONU criminalisant le paiement des rançons aux terroristes pour la libération des otages, a été adoptée par la 18ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

L'Algérie n'a jamais cessé de mettre en garde la communauté internationale contre les conséquences de paiement de ces rançons aux terroristes. Elle a fini par avoir gain de cause. Néanmoins, certains pays continuent de financer les groupes terroristes sous prétexte de libérer des otages. Enfin, en ce qui concerne l'opération de qualité menée par les services de sécurité celle-ci réitère l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national et venir à bout du fléau du terrorisme dans la région. À noter que lors du mois de novembre dernier, l'ANP et suite à l'exploitation de renseignement avait réussi à arrêter un second terroriste libéré dans le même cadre, à savoir en échange d'otages français, dont une journaliste. Il s'agit de El Hocine Ould Amar Ould Maghnia, alias Maïs, un terroriste activement recherché. Le terroriste a été arrêté à Timiaouine, wilaya de Tamanrasset.