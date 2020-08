Poursuivant la célébration des sorties de nouvelles promotions dans différents secteurs de l'ANP, l'Ecole supérieure des troupes spéciales chahid Khodja Mustapha dit «Si Ali» à Biskra commandement de la 4e Région militaire, a fêté, dimanche dernier, la sortie de nouvelles promotions, baptisées au nom du chahid Zalouf Omar, en présence des autorités militaires, des cadres de l'école et de la famille du chahid, ainsi que des représentants des médias nationaux, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. «La cérémonie supervisée par le général-major Omar Tlemsani, commandant de la

4ème Région militaire», indique la même source qui notera que 11 promotions, à savoir, la 50ème promotion du Cours de perfectionnement officiers, la 25ème promotion du Cours d'application officiers, la 22ème promotion des instructeurs parachutistes, la 30ème promotion du Brevet militaire professionnel du 2e degré, la 1ère promotion du Brevet militaire professionnel du 2ème degré /formateurs, la 50ème promotion du Brevet militaire professionnel du premier degré, la 12ème promotion du Brevet militaire professionnel du premier degré /formateurs, la 22ème promotion du Brevet militaire en Education sportive spécialisée du deuxième degré, la 23ème promotion du Brevet militaire en Education sportive spécialisée du premier degré, la 30ème promotion du Certificat militaire professionnel du deuxième degré (nouvelles recrues), la 24ème promotion du Certificat militaire professionnel du deuxième degré (issus du rang). Pour sa part, l'Ecole militaire polytechnique renforce les rangs de l'Armée nationale populaire avec de nouvelles promotions. Cela intervient «conformément aux traditions militaires marquant la fin de chaque année de formation, et en couronnement des efforts fournis. C'est ainsi, que l'Ecole militaire polytechnique a célébré le 16 août 2020, la sortie de la 47° promotion des officiers ingénieurs et la 5ème promotion de la formation de master, qui a porté le nom du chahid «Karbich M'hamed», a indiqué le MDN qui ajoute que «la cérémonie a été supervisée par le général-major Ali Sidane, commandant de la 1ère Région militaire, en présence des autorités militaires et civiles». Les forces de la Gendarmerie nationale ont également renforcé leurs rangs par la sortie de la 60ème nouvelle promotion composée d'éléments ayant reçu la formation de police judiciaire à Sétif. Cette nouvelle promotion porte le nom du chahid Labidi Rabah. La cérémonie a eu lieu en présence du commandant régional de la Gendarmerie nationale de la 5e Région militaire à Sétif.