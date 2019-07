L’Armée nationale populaire passe un cap stratégique dans l’appropriation des moyens de défense nationale. Très au fait de l’influence, désormais très importante, des nouvelles technologies dans tout acte militaire versé dans la défense du territoire national et des installations stratégiques du pays, le ministère de la Défense nationale a décidé d’inclure la guerre électronique parmi ses prérogatives. Cette information, rapportée par le site Internet de la chaîne de télévision Ennahar, rappelle l’urgence de doter les Forces armées de la technologie nécessaire pour faire face à n’importe quelle attaque non conventionnelle. Il n’est pas besoin d’aller loin pour trouver, ce genre de «bataille» dans l’histoire très récente. Il faut savoir, à ce propos, que la gigantesque panne électrique qui a paralysé tout le Venezuela durant quatre jours, était en réalité, une agression militaire de type électronique. De fait, et en rattachant la guerre électronique au département des transmissions et des systèmes d’information, l’institution militaire crée un système de défense.Dans le large spectre des domaines d’intervention, il y a certes des aspects physiques, à l’image de «plans d’utilisation de fréquences et des procédures de silence radio et radar, de systèmes d’identification électronique et électroniques à évasion ou à saut de fréquence»…, mais aussi et surtout les cyberattaques qui sont homologuées comme un acte malveillant envers un dispositif informatique, via un réseau cybernétique. Une cyberattaque peut émaner de personnes isolées, Kevin Mitnick étant une des plus célèbres, d’un groupe de pirates ou plus récemment de vastes organisations ayant des objectifs géopolitiques.