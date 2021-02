Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, en une semaine, dans diverses opérations, 50 narcotrafiquants et saisi 359 kg de kif, ainsi que 27 379 comprimés psychotropes, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont mené, durant la période du 10 au 16 février 2021, plusieurs opérations dont les résultats dénotent le souci de l'ANP et son engagement indéfectible à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes, souligne le communiqué du MDN. L'ANP informe que des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 50 narcotrafiquants et saisi des quantités de kif traité s'élevant à pas moins de 359 kilogrammes, ainsi que 27 379 comprimés psychotropes, précise le bilan opérationnel de l'ANP. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 213 individus et saisi 28 véhicules, 81 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 24 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite dans les régions aurifère dans le Sud du pays.