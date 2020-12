La rupture de la trêve entre Rabat et le Front Polisario, décidée avec en toile de fond une intervention militaire éminemment dangereuse des forces marocaines dans la zone tampon de El Guerguerat, ne «pourrait avoir d'autre objectif que celui de porter atteinte à la profondeur sécuritaire et stratégique algérienne», rapporte le site Parstoday qui donne une longue analyse de l'engagement de l'Algérie dans la lutte antiterroriste, mettant en évidence son expérience incontestable. C'est avec cette même arme, soit «le terrorisme» que les pays dits «ennemis», désormais, veulent déstabiliser l'Algérie, notamment au niveau des frontières. Aussi bien la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à la chaîne libanaise Al Mayadeen lorsqu'il présentait ses condoléances à l'ambassadeur syrien suis au décès de son homologue syrien, Walid Al Moalim, selon laquelle « l'Algérie apporte son soutien à la Syrie.

Le peuple syrien devra décider de son propre destin et aucun pays étranger ne devra s'immiscer dans cette question. La position de l'Algérie est décisive et fondée sur des principes: l'Algérie avait été aux côtés de la Syrie dans les circonstances les plus difficiles et elle restera toujours à ses côtés, pas seulement en paroles, mais en pratique», que celle du président de la République Abdelmadjid Tebboune «Je constate qu'il y a une sorte de course au trot vers la normalisation, nous n'y participerons pas, nous ne la cautionnons pas et la cause palestinienne est sacrée pour nous et pour tout le peuple algérien»; ces paroles semblent avoir suscité la rage de ces pays qui continuent d'espérer de voir le pays à feu et à sang.

Mais l'Algérie, bien imprégnée de ce qui se trame à ses frontières, continue, avec détermination à lutter contre toute force quel que soit son poids, voulant s'aventurer sur son sol. Sa lutte est transnationale par son soutien aux pays qui luttent contre le terrorisme, mais par son soutien inconditionnel aux pays opprimés qui luttent contre l'occupation de leurs territoires, le Sahara occidental et la Palestine.

Des sources sécuritaires ont confié que «des opérations de déstabilisation internes sont menées depuis 2 ans en Algérie, sans succès», mais «dont le rythme serait sans doute accéléré en cette conjoncture», dont les feux déclenchés en même temps, le même jour, à travers toute l'Algérie par des cercles occultes complices des parties étrangères. Mais l'ANP s'y prépare, même pour faire face à une «coalition». Elle est surtout prête et bien avertie.

Sa mobilisation est nationale, aux frontières et sur tout le territoire, mobilisant moyens humains et matériels. «Nous sommes les maîtres de cette terre», avait déclaré le général de corps d'armée, chef d'état-major Saïd Chanegriha, assurant que «l'ANP est la plus forte».

Dans son dernier message au peuple algérien, le président de la République, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale, a souligné que «l'Algérie est forte et plus forte que certains ne le pensent», soulignant qu'elle est «inébranlable». Quant aux récents développements, «nous nous y attendions», a-t-il dit. Un message clair à ceux qui cherchent vainement à déstabiliser le pays, d'où le plan d'anticipation de l'ANP pour faire face à ces menaces, mais aussi la stratégie de prévention et le dispositif sécuritaire mis en place, poussant l'Algérie à dresser des point défensifs mais aussi offensifs.