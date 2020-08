Le ministère de la Défense nationale à rendu public son bilan jeudi dernier durant la période allant du 12 au 18 août dans lequel sont rapportés des résultats probants aussi bien dans la lutte antiterroriste que dans la sécurisation des frontières et le trafic de drogue. Cela entre, souligne le MDN, «dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire».

Ces derniers, précise la même source, «ont exécuté, durant la période du 12 au 18 août 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et l'état-prêt permanent de nos Forces armées à travers les différentes Régions militaires».

Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste « des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Bordj Badji Mokhtar, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit trois casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Texenna, wilaya de Jijel, ainsi que deux autres bombes à Médéa et Chlef», atteste la même source qui poursuit que dans le cadre de son exercice et «de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, quatre narcotrafiquants et une grande quantité de kif traité s'élevant à 11 quintaux et 24,5 kilogrammes, lors d'opérations distinctes à Béchar, alors qu'un autre détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté deux narcotrafiquants qui étaient à bord d'un camion chargé de cinq quintaux et huit kilogrammes de la même substance à Ghardaïa».

Dans ce même sillage, a-t-on souligné encore «des détachements de l'Armée nationale populaire, les services de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Naâma, Rélizane et Blida, 22 narcotrafiquants et saisi des quantités considérables de kif traité s'élevant à trois quintaux et 14 kilogrammes, alors que six individus ont été arrêtés et 10 617 comprimés psychotropes ont été saisis à El-Oued, Sétif, Souk Ahras et Oran». Par ailleurs, à «Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté 120 individus et saisi sept camions, 12 véhicules tout-terrain, six motos, 90 groupes électrogènes, 55 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 30 morceaux de dynamite, 184 sacs de mélange d'or brut et de pierres et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites en plus de 56,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que deux individus à bord d'un camion chargé de 9 896 articles pyrotechniques ont été arrêtés à Bordj Bou Arréridj».

Le MDN ajoute que de même, de grandes quantités de carburants destinées à la contrebande s'élevant à 70 664 litres ont été saisies à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar. Concernant l'émigration clandestine «des garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale» ont réussi, atteste le MDN, «à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 379 personnes».

Ces derniers étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Chlef, Skikda, Annaba et El Tarf, alors que 62 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, In Amenas et In Salah, précise le MDN.