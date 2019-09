Le candidat de ce parti serait son secrétaire général Belkacem Sahli, selon un membre du cabinet de ce dernier. En plus de la confirmation de la participation de cette formation politique au prochain scrutin, une position déjà bien perçue à travers les actions et les déclarations de Sahli, cette information vient mettre un terme à l’option de soutenir un autre candidat, qui serait issu d’un consensus. L’ANR se démarque, ainsi, des propositions - par voie de médias - des autres partis appelant à une entente ou à un consensus national.

Dans un communiqué de l’ANR, parvenu à notre rédaction, il est fait état de «l’approbation de l’organisation de l’élection ainsi que la convocation du corps électoral par le chef de l’Etat pour le 12 décembre prochain». Cela va en «harmonie avec les positions du parti depuis le début de la crise, notamment l’application des revendications légitimes du peuple, dans le cadre d’une solution constitutionnelle, à savoir, l’élection qui représente l’unique voie pour concrétiser la volonté du peuple et faire asseoir sa souveraineté».

A ce titre, l’Alliance s’attelle déjà à «préparer et rassemble toutes les conditions légales et politiques lui permettant de prendre part à cette échéance électorale», lit-on dans le même document. Celui-ci fait part également de la tenue d’un regroupement de l’ensemble des bureaux de wilayas, qui sera suivi d’une conférence de presse, le samedi 28 septembre courant au siège du parti, pour annoncer officiellement sa décision finale, qui sera non seulement sa participation au vote, mais aussi et surtout la candidature de Sahli.

Pour rappel, 39 personnes avaient retiré, jusqu’à hier, les formulaires de candidature auprès de l’Autorité compétente, selon son chargé de l’information, Ali Draâ. Plusieurs chefs de partis politiques se lancent désormais dans la course, parmi eux Ali Benflis, président du parti Talaïe El Hourriyet, Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina El Watani, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien et Mourad Arroudj, président du parti Errafah, a précisé le même responsable.

Des indépendants figurent aussi dans la liste, dont des scientifiques, tels Bonatiro. Toutefois, quatre postulants se sont vu refuser l’octroi de ces formulaires pour des raisons de non-conformité avec les conditions du diplôme universitaire et de l’âge, a précisé le même responsable.