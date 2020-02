La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réunie, hier, sous la présidence de Souad Lakhdari, présidente de la commission, pour examiner la demande introduite par le ministre de la Justice, garde des sceaux concernant la levée de l’immunité parlementaire de deux députés, indique un communiqué de l’APN. Après avoir passé en revue les différentes procédures législatives et réglementaires y afférentes, la Commission a décidé d’accorder un délai supplémentaire aux députés concernés, à la demande de ces derniers. à l’entame de la réunion, Souad Lakhdari a rappelé les procédures prévues par la loi concernant la levée de l’immunité parlementaire, soulignant l’importance de respecter les formes juridiques stipulées par la loi en la matière, précise la même source. La Commission a examiné également, lors de cette réunion, la déclaration d’un nouveau député concernant un cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire et procédé à la validation de la qualité de membre de nouveaux députés, conclut le communiqué.