Dans le but de répondre aux attentes des citoyens et de rendre plus attractif le marché des véhicules neufs, la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale a approuvé un amendement dans le projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2020 (Plfc 2020) portant réduction des augmentations des taxes sur les véhicules touristiques légers, a appris l'APS auprès de ladite commission. L'amendement stipule «la réduction des augmentations proposées par le gouvernement sur les véhicules dont la cylindrée ne dépasse pas les 2 000 cm3 afin de maintenir leur prix à la portée des consommateurs, outre une hausse des augmentations proposées sur les grosses cylindrées». Cette décision a été approuvée vendredi dernier à l'issue de la réunion de la commission des finances qui s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Une révision qui était attendue par les professionnels du secteur, et qui intervient pour faire le distinguo entre l'importation de voitures touristiques et les grosses cylindrées. D'autre part, cet allégement de la taxe, contribuera, selon les observateurs, à alimenter, en l'absence de montage automobile, le marché national, sans pour cela recourir au système des quotas. Un passage obligé, en attendant l'émergence d'une réelle industrie automobile, basée sur les principes de l'intégration, de la protection de la production nationale et de la réduction de la facture d‘importation. Une tâche ardue qui risque de prendre du temps, du fait qu'il s'agit de mettre en place un tissu entier de PMI-PME, notamment dans la sous-traitance, afin d'assurer une relance du secteur sur des bases solides.

Parmi les autres amendements proposés par les députés, la commission des finances a approuvé celui relatif à la prolongation de l'application de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les activités touristiques à 9%, de deux années supplémentaires, au lieu de son annulation comme stipulé dans l'article 34 du projet de loi proposé par le gouvernement.