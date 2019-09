Les deux chambres du Parlement feront leur rentrée aujourd’hui. Les membres du Conseil de la nation, comme ceux de l’Assemblée populaire nationale reprendront leurs activités parlementaires, dans un climat plutôt lourd et pour une mission assez simple faut-il le noter. En effet, au vu de la situation politique de l’heure, le pouvoir législatif, aujourd’hui «mis au banc» de la République et quasiment aphone depuis le début du Mouvement populaire, aura à examiner et voter trois grands textes de loi seulement. Les deux premiers concerneront les amendements proposés par l’instance nationale de dialogue et de médiation à l’effet de créer les conditions politiques et juridiques susceptibles de garantir une élection présidentielle crédible. Le troisième projet de loi qui leur sera soumis, n’est autre que la loi de finances 2020. Même si l’on devine la tonalité des discours des présidents du Conseil de la nation et de l’APN, cette rentrée figurera dans les annales du pouvoir législatif, comme celle de l’exception institutionnelle. En effet, les deux premiers responsables des deux Chambres n’ont pas démarré la législature. Salah Goudjil pour le Conseil de la nation et Slimane Chenine pour l’APN sont tous deux des intérimaires. Les deux chambres ne termineront pas leur mandat de cinq ans. D’où le déficit de légitimité qui frappe l’institution législative qui se voit également «éclaboussée» par les scandales, à travers les poursuites judiciaires intentées contre plusieurs de leurs membres pour corruption. Il sera, de fait, difficile pour l’APN, comme pour le Sénat de faire bonne figure en cette rentrée politique, dont beaucoup de parlementaires se passeraient bien s’ils en avaient l’opportunité. Mais l’on voit mal deux hémicycles totalement vides face à un gouvernement au grand complet. Les députés et les sénateurs des ex-partis majoritaires n’ont aucunement le droit de se porter absents à un moment où il faut montrer un minimum de cohésion institutionnelle. Mais, même la présence, au complet des cadres des partis de l’ex-alliance présidentielle, ne saurait donner une quelconque crédibilité à une rentrée parlementaire, pour la simple raison que l’épicentre de l’action politique s’est déplacé en faveur de la rue, dont on attend la démonstration, vendredi prochain, l’Instance de Karim Younès qui boucle la première phase de son travail et le commandement militaire qui esquisse l’agenda politique et institutionnel, à travers le discours de son premier responsable. La balle n’est pas dans le camp des chambres du Parlement ni dans celui du gouvernement. Ces deux institutions de l’Etat qui faisaient l’essentiel de l’animation politique en pareille période de l’année feront, en cette rentrée, de la figuration. Et pour cause, l’Exécutif, l’APN et le Sénat ne survivront pas à la présidentielle.