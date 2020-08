L'APN ouvrira, demain, sa session ordinaire pour l'année 2020-2021. L'ouverture de cette session intervient en pleine crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie de Covid-19 et dans un contexte politique chargé. La chambre basse tiendra une session unique de 10 mois du 2 septembre 2020 au 2 juillet 2021.

Le débat et l'adoption de la mouture finale de la révision constitutionnelle sera au menu du programme arrêté par le bureau de l'Assemblée, présidé par Slimane Chenine, issu du parti islamiste, le Mouvement El Bina. L'adoption sera faite non pas article par article par un vote, mais globale. Le référendum doit se tenir, une cinquantaine de jours après l'adoption du texte par le parlement, suite à quoi il sera procédé à la dissolution des deux chambres et toutes les assemblées élue locales pour ouvrir la voie à l'organisation des législatives et des élections locales anticipées.

En fait, les parlementaires ne chômerontt pas, puisque plusieurs textes d'application et d'autres projets de loi adoptés lors des différents Conseils des ministres seront également inscrits au rôle de cette session. Il sera question, entre autres, du nouveau Code de l'investissement, dont l'élaboration tire à sa fin et qui sera présenté incessamment en Conseil.

Il s'agit aussi de la révision de la loi régissant l'activité minière., dans le cadre de la relance économique. L'APN a déjà adopté, lors de la session précédente, le controversé projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale ainsi que la nouvelle loi sur les hydrocarbure, etc.

Eu égard aux conditions ayant présidé à son élection, d'aucuns contestent la légitimité de ladite Assemblée issue des législatives de 2017. Elle est qualifiée d'institution résiduelle de l'ère du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, boîte d'enregistrement, caisse de résonance... À eux seuls, les deux partis du pouvoir, en l'occurrence le FLN et son clone, le RND, détiennent la majorité absolue et confortable qui permet à l'Exécutif de faire passer ses multiples textes de lois comme une lettre à la poste. Les deux nouveaux patrons du duo FLN-RND, ont déjà affiché leur soutien inconditionnel au contenu de la Constitution amendée, avant même que le texte ne soit dévoilé. Fortement contestés par la population, les deux appareils tentent de retrouver leur place hégémonique d'antan, (en) faisant allégeance au pouvoir en place.