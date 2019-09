La série de levées d’immunités parlementaires, initiée il y a quelques mois, à la suite de la démission de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre d’une vaste opération «mains propres» dirigée par les services de sécurité contre «la Issaba» (la bande), se poursuit.

L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra une séance demain

mercredi, qui sera consacrée à l’examen des demandes formulées par le ministre de la justice garde des Sceaux, relatives à la levée de cette protection judiciaire de ces deux parlementaires, rapporte un communiqué de l’institution. Smaïl Benhamadi est cité dans des affaires liées à la gestion des sociétés commerciales relevant de son groupe, alors que Bahaeddine Tliba a défrayé la chronique dans de probables affaires de corruption remontant à la période préélectorale des élections législatives de 2017.

Ces deux députés s’accrochent ardemment et publiquement à leur statut et par-là même à leur immunité. Pour le premier, les deux frères, à savoir Moussa ex-ministre et Abderrahmane directeur général du groupe industriel Condor sont tous deux en détention provisoire, ce qui laisse présager qu’il pourrait avoir le même sort.

Le deuxième rompt le silence - via un communiqué - et anticipe sur son éventuelle inculpation en fustigeant «la diffamation et le harcèlement moral dont fait l’objet ma personne, issus des manœuvres des relais de la Issaba». Il affirme avoir été le «premier à avoir dénoncé les changes des deux fils de Djamel Ould Abbès, El Wafi et Mehdi» qui lui avaient «exigé de l’argent pour mener la liste FLN de Annaba». Il a réitéré «sa confiance en la justice». Cependant, ces demandes, faut-il le souligner, ont de fortes chances d’aboutir dans la mesure où elles émanent du ministère, ce qui traduirait tout simplement une décision des plus hautes autorités du pays. Ajouté à cela le fait que « la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN a adopté, mercredi

18 septembre 2019, le rapport relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Bahaeddine Tliba, après avoir auditionné de nouveau ce député», comme publié sur le site de l’institution.