«En vertu des tentatives des forces antinationales de transformer le Hirak en mouvement insurrectionnel non armé visant la paralysie du pays, et au vu de ce qu'il représente aujourd'hui comme risque sanitaire majeur, des voix de la raison se sont élevées dans le pays et dans la diaspora, notamment à travers les réseaux sociaux pour appeler à une pause salutaire, à une trêve préventive», a déclaré Ammar Belhimer ministre de la communication et porte-parole du gouvernement dans une interview accordée à l'APS. Insistant sur la gravité de l'épidémie du coronavirus et le fait qu'elle soit reconnue par l'OMS en tant que pandémie, Belhimer indique que «ces mêmes voix de la lucidité citoyenne et de la raison patriotique appellent à cesser les marches dans un contexte national aussi complexe et aussi périlleux, marches pour lesquelles elles ne trouvent plus aucune raison d'être car le Hirak est déjà victorieux». Estimant que «grâce à sa convergence initiale avec l'ANP, qui l'a accompagné et protégé, il a permis de faire barrage au 5ème mandat d'un président cacochyme utilisé comme devanture politique par une caste mafieuse et des réseaux transversaux d'accaparement et de dilapidation des richesses nationales».Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a tenu à clarifier les choses en s'adressant à ceux qui veulent maintenir les marches « la raison exige la cessation des marches et des rassemblements. Et, une fois la crise grave du coronavirus résorbée par la mobilisation de tout un peuple, rien n'empêchera alors le Hirak de reprendre son cours si d'ici là, des avancées démocratiques et sociales majeures n'auront pas été enregistrées. Ceux qui s'obstinent, dans un entêtement suicidaire, à le maintenir coûte que coûte et quoi qu'il en coûtera à la nation tout entière, ne doivent pas concourir à son échec, voire même à sa disparition». Dans cette démarche de sensibilisation, le ministre de la Communication à tenu à accompagner son appel par un retour sur la raison d'être du Mouvement populaire, «ce mouvement de protestation doit le rester et même l'être plus encore lorsqu'il y a péril majeur en la demeure. Mais, ceux qui s'obstinent, dans un entêtement suicidaire, à le maintenir coûte que coûte et quoi qu'il en coûtera à la nation tout entière, ne doivent pas concourir à son échec, voire même à sa disparition».