La police est aux premières loges dans la guerre contre le Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, le directeur de la Sûreté nationale(Dgsn), Khelifa Ounici, a mobilisé ses troupes pour faire face à cette épidémie. «C'est le deuxième corps le plus touché par le virus, après le personnel médical», a souligné le Dgsn, jeudi dernier, lors d'une visite d'inspection dans la wilaya de Blida. Il révèle, dans ce sens, que 85 de ses éléments ont été emportés par le coronavirus. Il salue par la même occasion le sacrifice de ses hommes pour appliquer et respecter les mesures sanitaires et sensibiliser les citoyens. Néanmoins, il les appelle à rester mobilisés afin de permettre au pays de vaincre cette maladie qui a frappé le monde entier.

Des efforts, dit-il, pour le bien de la nation et des concitoyens pour que le pays puisse se défaire au plus vite de cette crise sanitaire. Khelifa Ounici ne veut, toutefois, pas que cette nouvelle bataille fasse oublier les autres défis de la police nationale. Il appelle, dans ce sens, les éléments de la police, tous grades confondus, à être aux aguets! «Il est impératif de fournir davantage d'efforts dans l'accomplissement de vos missions, notamment dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes», a-t-il soutenu.

Le premier responsable de la Sûreté nationale demande également à ses éléments d'intensifier les actions de proximité. «Tout en associant les citoyens et les médias dans la mise en oeuvre de l'équation sécuritaire, conformément aux lois et réglementations en vigueur», a-t-il insisté. le directeur général de la Sûreté nationale s'est, cependant, félicité de l'avancée qu'a connue la police algérienne en matière de modernisation et de développement de la ressource humaine. Il donne l'exemple des nouveaux sièges de la Sûreté nationale inaugurés dans la wilaya de Blida.«Ces nouvelles structures policières opérationnelles constituent un acquis devant renforcer la couverture sécuritaire à la wilaya, dont le taux s'élève à 93%, et ce dans le cadre de la préservation de la sécurité du citoyen et de ses biens», a-t-il précisé. «Il s'agit des efforts que la Dgsn vise à renforcer à travers le territoire national et ce dans le cadre de la politique d'accompagnement sécuritaire adoptée par l'État algérien ou l'Etat algérien au profit du citoyen», a-t-il rétorqué.

«Le bien-être et la sécurité des Algériens est notre priorité», a conclu Khelifa Ounici.